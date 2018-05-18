Akşener’den 19 Mayıs mesajında Atatürk’ü anmayan Kahraman’a: Korkak bir insandır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ü anmayan Meclis Başkanı İsmail Kahraman için “Çok korkak birisidir” dedi.

Kahraman, yayınladığı 19 Mayıs mesajında Atatürk’ü anmadan “Samsun’dan yola çıkan heyet, Amasya, Erzurum ve Sivas güzergâhını takip ederek Ankara’ya ulaşmış ve zafere tam inanmış bir milletin her türlü yokluğa göğüs gererek neleri başarabileceği bütün dünyaya gösterilmiştir” demişti.

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‘Arkadan konuşmayı sever’

Halk TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programına katılan Akşener, Kahraman’a tepki gösterdi.

Kahraman’ı takip etmemeye, sesini duymamaya özen gösterdiğini dile getiren Akşener, Kahraman’ın Atatürk ve arkadaşlarıyla cumhuriyet değerlerine itirazı olduğunu, bunu net söyleyemeyince imalarla ifade ettiğini kaydetti.

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İYİ Parti lideri şunları söyledi: “Kendisini çok uzun bir süredir tanırım. Korkak bir insandır, dolayısıyla arkadan konuşmayı sever. O nedenle Atatürk’e ve cumhuriyet değerlerine, 19 Mayıs’ta başlayan o yürüyüşe yönelik alerjisini ortaya koymuş, bildiğimiz bir şahıstır.”