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Akşener’den 15 Temmuz afişlerine tepki: Askerler ezik, çaresiz gösteriliyor

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Parti kurma hazırlığında olan eski MHP’li Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı 15 Temmuz afişlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı afişlerde darbe girişimi sırasında yurttaşların bayraklarıyla tepki gösterdiği askerler yer alıyor. Afişler 15 Temmuz anmaları kapsamında üst geçit ve otobüs duraklarına asıldı.

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Sosyal medyada tartışılan afişlere Akşener tepki gösterdi.

Afişlerin düzeltilmesini talep eden Akşener, Twitter hesabından “15 Temmuz kalkışmasını yapan alçaklar yerine yenik, ezik, çaresiz Türk Askeri resmi koymak alçakların ekmeğine yağ sürmektir. Derhal düzeltilmelidir” diye yazdı.


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