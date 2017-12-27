Akşener ‘zamanında’ uyarmış: 15 Temmuz, ‘Evet’ çıkan referandumun sonucudur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iktidarı daha önce ‘FETÖ’ konusunda uyardığını belirterek, “Bana ‘Merak etme her şey kontrol altında’ dendi. 15 Temmuz, ‘Evet’ çıkan (2010) referandumun tezahürü ve sonucudur” diye konuştu.

Partisinin il başkanlığı binasının açılışına katılmak için Kırşehir’e giden Akşener, ’15 Temmuz darbe girişiminde 249 şehit veren milletin devleti sokaktan topladığını’ ifade ederek, şöyle konuştu:

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“15 Temmuz’da hain bir FETÖ kalkışması oldu. Bunda hepimiz hemfikiriz. Ama 249 şehidimiz var. Bu şehitler devleti sokaktan topladılar. Bir kalkışma söz konusuydu; ordunun, polisin tamamı bu işe girmedi. Karşı durdular. Bizim aramızda kurucular kurulu üyemiz Fatih Eryılmaz diye bir kardeşim var benim. 15 Temmuz gecesinde ağır yaralandı. Şimdi polis görevini yaptı. Vatansever subaylar ve diğerleri görevlerini yerine getirdiler. Ama devleti bu millet sokaktan topladı, getirdi. Niye? 2010 yılında yapılan o mahur referandum sebebiyle. Ben bunları gittim, isim isim uyardım. En tepesinden tutun, Mehmet Ali Şahin’e kadar. Yapmayın bunu dedim, anayasa ile YSK’yı bunlar ele geçirecek dedim. Bana ‘merak etme her şey kontrol altında’ dendi. 15 Temmuz, evet çıkan referandumun tezahürü ve sonucudur.”