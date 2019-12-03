Akşener ‘Yüzüklerin Efendisi’ne benzetti: Almış yanına Saruman’ı, damat Gollum’u…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, İngiliz yazar J.R.R. Tolkien’in ünlü eseri ‘Yüzüklerin Efendisi’nden uyarlanan film üçlemesine gönderme yaparak eleştirdi: “Sanki Yüzüklerin Efendisi setinde yaşıyoruz… Yüzük, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; Sayın Erdoğan, yüzüğün sahibi; Almış yanına, ak sakallı Saruman’ı, Damat Gollum’u, ve inşaatla uğraşan beş Nazgul’u, mutlak gücün, mutlak iktidarın peşinde…”

Fotoğraf: DHA

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, “Memleketi Orta Dünya’ya çevirdiler” dedi.

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Yüzüklerin Efendisi, yazarın Orta Dünya ismini verdiği bir coğrafyada geçiyor. Kara büyücü Sauron, Orta Dünya’yı ele geçirmeye çalışırken, beyaz büyücü Saruman da ona destek veriyor; Nazgullar ise Sauron’a kayıtsız şartsız hizmet eden yaratıkları ifade ediyor. Gollum ise güç yüzüğüyle büyülenmiş, sürekli onu elde etmeyi arzulayan münzevi bir karakter.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ‘500 günde dara düşüren ucube bir sistem’ olarak tarif eden Akşener, şöyle konuştu: “‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir icat uydurduk; memleketi iki dudağımızın arasına mahkum ederiz, Meclis’i yok sayar, adaleti geciktirir, kimseye kulak vermez, kimseye hesap vermez, saraylarımızda, uçaklarımızda, lüks arabalarımızda günümüzü gün ederiz’ diye düşünüyorlar.

‘Bu devran böyle gidecek sanıyorlar‘

Bu devran böyle gidecek sanıyorlar… Hayır! Bu devran böyle gitmeyecek. Aziz Türk milleti, adı üzerinde, milletin meclisinin, yani iradesinin saf dışı bırakılmasına rıza göstermeyecek. Yüzbinlerce dolara mal olan, şatafatlı gezilere daha fazla sessiz kalmayacak. Dişinden tırnağından artırdıklarıyla, ‘Devletimi iyi temsil etsinler’ diye her türlü imkanı veren bu aziz millet, devlet saygınlığını yerle bir eden, bu şımarıklığa artık geçit vermeyecek. ‘Artık yeter!’ diyecek. ‘Söz benimdir, söz milletindir!’ diyecek.”

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AKP hükümetleri içinde, en büyük sıkıntı ve zorluklarla karşılaşılan dönemin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dönemi olduğunu savunan Akşener, demokrasi, yargı sistemi ve ekonominin ‘ağır yaralı’ olduğunu dile getirdi. Yerli ya da yabancı, hiçbir yatırımcının güvenli bulmadığını ifade eden İYİ Parti lideri, “Yıllardır sıcak paraya mahkum ettikleri ekonomik sistem çöker. Nitekim çöktü” dedi.

‘Böyle bir ülkede, enflasyonun yüzde 8.5 olduğuna kim inanır’

Akşener cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 500 günlük bilançosunu şöyle sıraladı:

“Yüzde 4’ün üzerinde daraldık. Kişi başı milli gelirimiz, 8811 dolara düştü. Bir sene önceye göre yüzde 10 fakirleştik. İşsizlik oranı yüzde 10’dan, yüzde 14’e çıktı. Tabii bunlar resmi rakamlar. Hayatın gerçeği, çok daha vahim… İşsiz sayımız, 3 milyon 315 binden, 4 milyon 650 bine çıktı. Yani, 1 milyon 335 bin vatandaşımız daha işsiz kaldı. Üniversite mezunu işsizlerimizin sayısı, 369 bin kişi arttı, 907 binden, 1 milyon 276 bine çıktı. 506 bin kadınımız daha işsiz kaldı. Sayıları 1 milyon 916 bin oldu.

Genç işsizlerimizin sayısıysa, 470 bin arttı. Artık, 1 milyon 518 bin genç işsizimiz var. Hani kötü bir işle karşılaştığımızda, ‘Burası Tanzanya mı?’ denirdi ya… Bu ucube sistem bizi, işte o Tanzanya’nın bile gerisine düşürdü. Bakın beğenmediğimiz Tanzanya’da, işsizlik yüzde 9. Türkiye’deyse, TÜİK’in tüm manevralarına rağmen, yüzde 14. Tanzanya’da enflasyon, yüzde 3.6. Bizdeyse damadın tüm hilelerine rağmen yüzde 8 buçuk. Bir ay içinde 1 liralık patatesin fiyatı, 2 buçuk liraya çıkmış. Sütün fiyatı yüzde 37 artmış. Tereyağı yüzde 24 zamlanmış. Beyaz Peynirin fiyatı yüzde 31 yükselmiş. Salça fiyatları yüzde 88 artmış. Elektriğe, doğalgaza, yüzde 60’lara varan zam yapılmış. Böyle bir ülkede enflasyonun yüzde 8 buçuk olduğuna kim inanır, söyler misiniz?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu verilere karşı ‘rakamların çarpıtıldığını’ savunduğunu aktaran Akşener, bunların devletin resmi rakamları olduğunu söyledi.

Akşener şöyle devam etti: “Kendi bakanlıklarının, kendi bürokrasisinin, hatta Cumhurbaşkanlığı sitesinin rakamları. Daha hangi rakamla, nasıl anlatayım ki?… Sayın Erdoğan’ın çevresinde, doğruları söyleyecek kimse kalmadığı için, kendisi de, damadı da, her şeyi güllük gülistanlık sanıyor. Şaka maka, buna inanıyorlar. Bu kafayla, bu beceriksiz, bu ciddiyetsiz yönetim anlayışıyla gidince de, sonuç bu oluyor… Memleketi Orta Dünya’ya çevirdiler.”