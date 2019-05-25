Akşener YSK’ya yüklendi: Gerekçeli karar değil darbe bildirisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararını yerden yere vurdu: “Minareyi çaldılar, kılıfı 250 sayfa. Gerekçeli karar değil darbe bildirisi.”

‘Aynı gemideyiz diye sessiz mi kalalım?‘

Kapalı oturum olarak yapılan ve basına konuşma metni dağıtılan İYİ Parti olağanüstü kurultayında Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “82 milyon aynı gemideyiz” demesini eleştirdi: “Aynı gemideyiz diye sessiz mi kalalım? ‘Gemiyi ne güzel batırıyorsunuz’ diyerek alkış mı tutalım? Doğrudur, hepimiz aynı gemideyiz. Ama biz, bu gemi milleti selamete çıkaracak bir Bandırma Vapuru olsun diyoruz. Biz, Türkiye gemisi Nuh’un gemisi olsun, insanlığa umut olsun istiyoruz. Bu yüzden de bu gemiyi batırmanıza izin vermeyeceğiz.”

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Türkiye’nin bütün kurumlarının çürütüldüğünü, Türk devletinin ciddiyet ve itibarının yerle bir edildiğini savunan İYİ Parti lideri, YSK’nın İstanbul seçimlerininin iptaline ilişkin gerekçeli kararıyla Türkiye’de hukukun, adaletin yerle bir edildiğini öne sürdü: “Minareyi çaldılar, kılıfı 250 sayfa. İspatlanmış, belgelenmiş bir tek çalma çırpma yok. Gerekçeli karar değil darbe bildirisi.”



