Akşener YSK’da: Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu’na giderek cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu.

Akşener, YSK’ya İYİ Parti yetkilileriyle birlikte gitti. Akşener’in gelişinden önce kurum önünde toplanan partililer, sloganlarla destek verdi.

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Başvurusunun ardından bir açıklama yapan Akşener, 100 bin imzayla aday olmak için YSK’ya müracaat ettiğini belirterek, “Allah hayırlı etsin, Allah tamamına erdirsin. Hepimize, milletimize, bizlere hayırlı olsun. Türkiye iyi olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmen tarafından aday gösterilecekler bugün saat 17:00’ye kadar YSK’ya başvurabilecek.

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YSK, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmen tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularını inceleyerek, eksiklikleri ve adaylıkları reddedilenleri, adaylara saat 23:00’e kadar bildirecek.

Seçmen tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gerekecek, seçmen bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek.

Seçmen tarafından aday gösterilmek için YSK’ya ilk başvuruyu dün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yapmıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bugün cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunacak.