Akşener, yeni partinin kuruluşu için ekim ayı ortasını işaret etti

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Eski MHP’li Meral Akşener, liderliğindeki yeni partinin kuruluşu için tarih verdi.

MHP’nin eski Şile ilçe başkanı Hüseyin Özgür’ün oğlunun sünnet törenine katılan Akşener, yeni partiyle ilgili bir soruya “Ekim ayı ortasına kadar yetiştirmeye çalışacağız” cevabını verdi.

Reklam

Akşener daha önce de Fethullah Gülen’in bir fotoğrafında 11 sayısının görülmesi sonrası yeni partiyi kasım ayından önce kuracaklarını ifade etmişti.

Yeni partinin ‘milli merkez’ çizgide, ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı açıklanmıştı.