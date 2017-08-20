Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Akşener, yeni partinin kuruluşu için ekim ayı ortasını işaret etti

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

Eski MHP’li Meral Akşener, liderliğindeki yeni partinin kuruluşu için tarih verdi.

Fotoğraf: DHA

MHP’nin eski Şile ilçe başkanı Hüseyin Özgür’ün oğlunun sünnet törenine katılan Akşener, yeni partiyle ilgili bir soruya “Ekim ayı ortasına kadar yetiştirmeye çalışacağız” cevabını verdi. 

Reklam

Akşener daha önce de Fethullah Gülen’in bir fotoğrafında 11 sayısının görülmesi sonrası yeni partiyi kasım ayından önce kuracaklarını ifade etmişti.

Yeni partinin ‘milli merkez’ çizgide, ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı açıklanmıştı.

Bardakoğlu, Kılıç ve Nazlıaka’yı yalanlayan Akşener: Hiçbirine teklif götürmedik

Akşener’in partisi ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacak

Gülen’in fotoğrafı ‘yeni parti’ planlarını değiştirdi: Akşener ‘kasım’ı beklemeyecek

Akşener’in partisi ekim sonuna kadar kurulacak, hedef siyasi tabloyu değiştirmek

Özdağ, yeni partiyi anlattı: Çok sürpriz isimler katılacak

Yeni parti kurmaya hazırlanan Akşener: Çok hızlandık, önemli adımlar attık

Kılıçdaroğlu: Başkanlığı savunanlar Akşener’e yönelirse Türkiye kazançlı çıkar

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...