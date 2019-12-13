Akşener: Yeni partilerden biri bizden 20 milletvekili isterse elbette veririm

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse verir misiniz?” sorusuna, “Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim” yanıtını verdi.

Fotoğraf: DHA

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İYİ Parti’nin seçime girebilmesine izin vermemiş, bunun üzerine CHP 20 milletvekilini İYİ Parti’ye vererek TBMM’de grup kurmasını sağlamış ve İYİ Parti bu yolla seçime girebilmişti.

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TV 100’de katıldığı programda konuşan Akşener şunları söyledi: “Ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu’ndan nasıl gidip istediysem benden de Sayın Babacan veya Davutoğlu böyle bir talepte bulunduğu zaman elbette ‘Evet’ derim. Prensip olarak ‘Evet’ derim. Kamuoyu nasıl karşılar onu bilmiyorum. Siz bir şey talep edip karşılık aldıysanız benzer bir durumda olan başka bir yapıya da onu yapmak zorundasınız. Prensip bu.”

‘Kılıçdaroğlu bana, 100 bin imzayla uğraşmayın sizi aday gösterelim demişti’

Kılıçdaroğlu’nun demokrasiye çok büyük bir katkı sunduğunu söyleyen Akşener, “‘Meral Hanım hiç 100 bin imza ile uğraşmayın biz sizi aday olarak gösterelim’ dediler. ‘Hayır’ dedim, o arkadaşlarımız rencide olmasın diye 100 bin imza topladık. O milletvekili arkadaşlarımızı başka bir sözle muhatap etmemek için. Hepsine ölünceye dek tek tek teşekkür edeceğim.”

Akşener şöyle devam etti: “Sayın Erdoğan’ı iyi tanıdığım için İYİ Parti, Saadet Partisi Demokrat Parti adayı olabilir mi Sayın Gül diye bir fikir uçuşması yaptık. Sonuç olarak CHP’nin diğerlerinin ortak adayı olarak Sayın Gül öne aldığı için ayrı ayrı adaylarla çıktı. Karamollaoğlu aday oldu, ben aday oldum, İnce aday oldu, HDP başka bir aday çıkardı, böyle bir sistem çıktı.”

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Hükümetin dış politikasını eleştiren Akşener, “Her şeyin hakimiyim, ben bu ülkenin babasıyım gibi bir ruh haliyle gittiğiniz zaman sizinle top gibi oynarlar. Dış politikanın, güvenliğin geldiği yer. Bu hükmetme duygusunun getirdiği sonuç Suriye’dir” değerlendirmesinde bulundu.