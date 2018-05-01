Akşener ‘yeni düzenlemeler’i sordu: Milleti hatırlamak için korkmanız mı gerekiyordu?

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den, vergi ve imar affıyla emeklilere bayram ikramiyesi getiren yeni düzenleme için, “Milletimizi hatırlamak için bizden korkmanız mı gerekiyordu?” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım dünkü bakanlar kurulu toplantısının ardından, prim ve vergi affı, emekliye bayram ikramiyesi, imar affı gibi maddeleri içeren kapsamlı düzenlemenin Meclis’e gönderildiğini açıklamıştı.

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Yeniçağ’da yer alan habere göre, hükümetin ‘seçim yatırımı’ olarak söz konusu düzenlemeleri gündeme getirdiğini belirten Akşener, “Emeklilerimiz bunu hak ediyor. Madem imkan vardı, yıllardır bu haktan neden mahrum bıraktınız? Neden bu hakkı, hak olarak teslim etmeyip, bir seçim rüşveti gibi sunuyorsunuz?” dedi.

Akşener, emeklilere vaat edilenlerin yeterli olmadığının altını çizdi: “İYİ Parti’nin, emeklilerimize, çiftçimize, tüccarımıza, vergi ve ceza yükü altında ezilen vatandaşlarımıza sunacağı imkanları, teslim edeceği hakları duymak için bekleyin. Nasıl oluyormuş göreceksiniz. Türkiye’nin bu imkanı var.”

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Akşener, hükümete şu soruları sordu:

“* Türkiye’nin bu imkanı varken, vatandaşın sırtındaki vergi, ceza, prim borçlarını hafifletmek için, İYİ Parti’den korkmanız mı gerekiyordu?

* Üniversitelerden atılan binlerce öğrencimizin okullarına yeniden kavuşabilmeleri için, İYİ Parti’den korkmanız mı gerekiyordu?

* Her seçimde kullanmaktan bıkmadığınız imar sorunlarını giderecek adımlar için, İYİ Parti’den korkmanız mı gerekiyordu?

* Mazot ve gübre fiyatlarıyla belini büktüğünüz çiftçilerimize, ekebilecekleri toprak verebilmek için, İYİ Parti’den korkmanız mı gerekiyordu?

* Yaşlılarımızın bir derdine derman olan aylıkları artırmak için, İYİ Parti’den korkmanız mı gerekiyordu?”

2015 yılında yapılan genel seçim öncesi muhalefet partilerinin vaatleri arasında yer alan ‘emekliye ikramiye’ için, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bekara karı boşamak kolay. Bütçe açığını yüzde 70 artırır. Gerçekçi değil, ekonomiye çökertir” demişti.