Akşener ‘Yazın bir kenara’ dedi: Suriyelileri göndereceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara gelirlerse Türkiye’de yaşayan Suriyelileri ülkelerine geri göndereceklerini söyledi.

Partisinin Meclis grup konuşmasının önemli bölümünü ekonomi ve yolsuzluklara ayıran Akşener, konuşmasının sonunda, “Yazıyor musunuz kenara? Bak, bunu da iyi dinleyin” dedikten sonra şunları söyledi:

Reklam

“Suriyelileri geri göndereceğiz. Nasıl diye sorarsanız eğer bize devlet aklı veriyorum, yazın: Türk milletinin yüzü suyu hürmetine size reçeteyi açıklıyorum. Alın kalem kağıdı, yazmaya başlayın:

“1- Suriyeli mültecilere Türk vatandaşlığı verilmeyeceğini açıklayın. Kaç sene kalırlarsa kalsınlar, Türk vatandaşı olamayacaklarını kesin bir dille açıklayın. Bu, bir bölümünün geri dönmesini sağlayacağı gibi, vatandaşlık hayaliyle sınırımıza dayanan yeni göçlerin de önünü kesecektir.

Reklam

2- Bu insanların Suriye’ye dönmesi konusunda (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad’la anlaşın. Her ay, en az 100 bin mültecinin geri dönüşü için, Şam’dan taahhüt alın.

3- Türkiye’nin gücünü masaya koyun. Türk devleti iradesini ortaya koyduğunda, teröristbaşı Öcalan’ı sınırdışı etmeleri, iki gün sürmemişti. O devlet iradesini bu kez, vatandaşlarını geri almaları için kullanın. İster tatlı dille isteyin. İster su kozunu kullanın. İster askeri çözümleri masaya koyun. Hiçbir şey, şehirlerinde nüfus çoğunluğunu yitirmiş bir Türkiye’den daha tehlikeli değildir.

4- Bu sorun sıfırlanana kadar, sığınmacıların açtığı dükkanlarda kaçak ürünlerin satışına engel olun. En azından yerli ürünler satmalarını sağlayın.

5- Göçmenler için, geçici vergi mükellefiyet kanunu çıkarın. Çalışanlardan sigorta katkı payı alın, vergi kesintisi yapın.

6- Özellikle güney illerimizde, esnafımıza vergi kolaylığı sağlayın. Esnaflığı, mülteciler için değil, Türk vatandaşları için kazançlı hale getirin.

7- Güney sınırlarımızda devriyeleri sıkılaştırın. Türkiye sınırlarını yol geçen hanı olmaktan kurtarın. Sınır kapılarında, sınır geçişlerini ücretli hale getirin. Elini kolunu sallayarak, bir Suriye’ye bir Türkiye’ye geçen fırsatçı mülteci akınını kesin..

8- Suriye’den aracını getiren mültecilere, geçici sürücü belgesi şartı getirin.. Dışarıdan getirilen araçlar için, bir Türk vatandaşı ne kadar vergi ödüyorsa, o vergiyi Suriyeli mültecilerden de alın. Avrupa böyle yapıyor.. Amerika böyle yapıyor.. Burası Suriye değil, Türkiye. Bunun farkına varın.

Bunları yapın, bakın işler nasıl rayına giriyor..”