Akşener, Yavaş’ı yanına alıp konuştu: Sandıklar patlasın da gör bakalım…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘millet ittifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş’ın seçilmesi halinde görevden alınabileceğini ima eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Elinden geleni ardına koyma” diye seslendi.

Yavaş, Akşener ve yeniden aday gösterilen Yaşar… (Fotoğraflar: DHA)

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde ittifakın bugün düzenlediği mitinge Akşener, Yavaş ve CHP’li ilçe belediye başkanı Fethi Yaşar katıldı.

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Toplanan kalabalığa seslenen CHP-İYİ Parti ortak adayı Mansur Yavaş, sandıklara hep birlikte sahip çıkılacağını söyledi. Türkiye’de büyük bir uzlaşmanın önünü açtıklarını aktaran Yavaş, “Fikir ayrılığı olabilir ama ortak hedeflerimiz cumhuriyet, demokrasi ve Ankara” dedi.

Yavaş şöyle devam etti: “Önce her kesimle yan yana geliriz. Hani ‘beka’ falan diyorlar… Devletin bekası söz konusu olursa Allah’ın izniyle Fethi başkan ya da sayın Akşener, hepimiz tek bir yumruk olup buradaki insanlarla beraber devletimizin hükümetimizin yanında elbette yer alırız. Çanakkale bunun en büyük örneğidir.”

İYİ Parti lideri Meral Akşener, tüm şehirlerde belediye başkan adaylarının yerine Erdoğan’ın fotoğraflarının bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “Mansur bey seçildiği takdirde görevden alacakmış… Ankaralı karar versin de, o sandıkları patlatsın da, gör bakalım ne yapıyorsun. Halep oradaysa arşın burada! Elinden geleni ardına koyma. Hadi görelim bakalım!”

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Yavaş’ın avukatlık yaptığı dönemde bir işadamından sahte senetle tahsilat yapmaya çalıştığına yönelik iddialar, son dönemde siyaset gündeminde epey yer kaplamıştı. AKP, Yavaş’ın adaylığını tartışmaya açarken, seçilmesi halinde bazı yaptırımlara maruz kalabileceği dillendirilmişti.