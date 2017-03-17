Akşener yasağı tanımıyor: 21 Mart’ta Niğde’ye gidiyorum, yolcu kalmasın

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener, Niğde’de yapacağı toplantıya getirilen valilik iptalini tanımadığını ve 21 Mart günü şehre gideceğini söyledi.

MHP liderliğine soyunan isimlerden Akşener, 8 Eylül 2016 tarihinde oy çokluğuyla partiden ihraç edilmişti.

Toplantılarında arka arkaya saldırılar ve iptallerle karşılaşan Akşener’in son olarak ‘Balkan Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ tarafından 21 Mart tarihinde Niğde’de organize edilen toplantısı valilik tarafından iptal edilmişti.

Eyüp’te bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Akşener, 21 Mart tarihinde Niğde’de olacağını söyledi.

Akşener şöyle devam etti: “Ben 21’inde orada olacağım. Otobüs kalkıyor, yolcu kalmasın. Dükkan gezmeye mani olunabilecek mi? Kapı zili çalmaya mani olunabilinir mi? Niğde’de oturup bir kahvede kahve içmeye, çay içmeye mani olunabilinir mi? Hayır.”

‘Yaktım size ne?’

Elindeki kınaya tepki gösterenleri eleştiren Akşener, sözlerini şöyle bitirdi: “Size ne, yaktım size ne? Ama bir şey öğrendim, kınanın nerelerde yakıldığına dair bilgileri yok. Hepsinin çoluk çocuğu paralı askerlik yaptığı için anaları kına yakmadı. Nereden bilsinler.”