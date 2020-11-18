Akşener: Yarım yamalak tedbir yerine 14 günlük yasak ilan edin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘yarım yamalak’ tedbirler yerine 14 günlük ‘tam karantina’ya gidilmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Meclis’teki grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri, bugünlerde atılan adımların insanların ya endişelendireceğini ya da rahatlatacağını ifade etti.

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Akşener, pandemi konusunda halkta güven bunalımı yaşandığını, Covid-19 seyri konusunda doğru bilgilendirilmenin bir hak olduğunu belirterek “Bu iş siparişle ürettirdiğiniz sahte enflasyon hesabına benzemez. Söz konusu olan vatandaşımızın sağlığıdır, hayatıdır” diye konuştu.

Rakam verip ‘Gariplik var’ dedi

İYİ Parti lideri, 14 Kasım’da Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 nedeniyle 92 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığını ancak aynı gün İstanbul’da 164 kişinin salgın hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Akşener, şöyle devam etti: “Yani sadece İstanbul’da, bakanlık rakamlarının iki katı insanımızı kaybetmişiz. Yine Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre, pandeminin başından bu yana Türkiye’de toplam 11 bin 418 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ancak yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin rakamlarına göre, 14 Kasım tarihine kadar sadece İstanbul’da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 9872. Bu işte bir gariplik var.”

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‘Tam karantina’ istedi

İYİ Parti lideri, sözü sokağa çıkma yasakları ile yeni alınan önlemler getirdi: “Buradan iktidara sesleniyorum; pandemi kontrolden çıkmış görünüyor. Özellikle İstanbul’daki tablo tam bir felaket. Söz konusu olan, vatandaşlarımızın canı. Burada başka hesaplar yapılmaz. Hele siyasi hesap hiç yapılmaz. Çok geç olmadan, uzmanlara kulak verin. Akla, bilime kulak verin. Dün akşam açıkladığınız yarım yamalak tedbirler yerine hiç vakit kaybetmeden, 14 günlük kesintisiz bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin.”