Akşener: Türkiye, Suriye’yi parçalayanlarla birlikte mücadele ediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ya (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad’la temasa geçip Suriye’yi normalleştireceğiz, ya da Suriye’nin parçalanmasına seyirci kalacağız” dedi.

Partisinin grup toplantısında söz alan Akşener, Türkiye’nin mevcut Suriye politikasının, ‘Suriye’nin toprak bütünlüğü için, Suriye devletine karşı, Suriye’yi parçalayanlarla birlikte mücadele etmek’ olduğunu belirterek, “Bu cümle ne kadar tutarlıysa, son 10 yıldır yürütülen Suriye politikası da o kadar tutarlı” diye konuştu.

Reklam

‘İktidar Suriye’yi parçalayanlara ‘dostum’ diyor’

Akşener, Türkiye’nin Suriye politikasının ‘Suriye’nin toprak bütünlüğü için, Suriye devletile birlikte, Suriye’yi parçalayanlarla mücadele etmek’ olması gerektiğini ifade ederek, “Emin olun, bu olduğu gün, Suriye’de hiçbir sorun kalmaz, ülkemize yönelik tehdit de azalır” dedi.

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesinin tek yolunun Esad’la temasa geçmek olduğunu vurgulayan Akşener, iktidarın Suriye’yi parçalamaya çalışanlara ‘dostum’, Suriye’nin bütünlüğünü korumaya çalışanlara “Küstüm konuşmuyorum” dediğini söyledi.

İYİ Parti lideri, hiçbir senaryonun ‘ABD ve Rusya üsleriyle sarılı olmak kadar’ milli çıkarlara aykırı olmayacağını ifade etti.

Reklam

‘Varlık Fonu’nu yandaş müteahhit kurtarmak yerine ithalat bağımlılığımızı azaltmada kullanın’

ABD yaptırımlarıyla ilgili de konuşan Akşener, önerilerini şöyle sıraladı: