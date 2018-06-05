Akşener ve Demirtaş’ın ardından: İnce de ‘Hayvan Hakları Taahhütnamesi’ni imzaladı

Cumhurbaşkanı adaylarından Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş’ın ardından Muharrem İnce de ‘Hayvan Hakları Taahhütnamesi’ni imzaladı.

Aralarında Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED), Hayvanlara Adalet Derneği (HAD), Marmara Hayvan Hakları Federasyonu, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’nin olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşunun başlattığı ‘Hayvan Haklarını Yok Sayan Siyasîlere OY YOK’ kampanyasının hazırladığı taahhütnamede, “Seçildiğim takdirde doğayı ve hayvanların yaşam haklarını koşulsuz koruyacak ulusal ve yerel bazda çalışmalar yapacağıma söz veriyorum” deniyor.

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Sivil toplum kuruluşlarının bu ortak bildirgesini imzalayan ilk isim İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’di. Metni okumadan imzalayacağını söyleyen Akşener, ülkemizde hayvan haklarının yetersizliğini farkında olduğunu, hayvan hakları savunucularının sıkıntılarını da çok iyi bildiğini söyledi. Akşener, geçtiğimiz aylarda tecavüz mağduru bir kedi sahiplenmişti.

Hayvanlara Adalet Derneği (HAD) yöneticisi avukatlarının Edirne Kapalı Cezaevi’nde görüştüğü HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Akşener’in ardından hayvan haklarını koruyacağına dair söz vererek hayvan hakları taahhütnamesini imzalayan ikinci cumhurbaşkanı adayıydı.

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Demirtaş’ın ardından CHP’nin adayı Muharrem İnce de taahhütnameyi imzaladı.