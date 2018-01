Akşener ‘UYAP’ üzerinden uyardı: Suçluları tahliye edecekler, kimse ağzını açamayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “UYAP gibi çok önemli bir teknolojiyi FETÖ’cülere kaptırdık” sözünü hatırlatan İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Suçluları da tahliye edecekler. Kimse ağzını açamayacak” dedi.

Erdoğan, perşembe günü Adalet Şurası’nda yaptığı konuşmada şöyle demişti: “Adaletin tesisi için 15 yıldır çalışıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdik. Ama bir şeyi gerçekleştiremedik. Maalesef UYAP gibi çok önemli teknolojiyi, bu da bir özeleştiridir, FETÖ’cülere kaptırdık. Bu ağ orayı kendi sinsi emelleri için çok acımasız kullandı. Oradan en büyük zulmü icra ettiler.”

‘Hadi oradan be, hadi!’

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Akşener, sözlerine AKP ile MHP arasındaki ‘milli mutabakat’a değinerek başladı: “Bir de yerli ve milli mutabakatımız oldu. Gelin milli ve yerli Erdoğan’ın milli ve yerliliğine bakalım. Kendisi BOP eş başkanı, yani Büyük Orta Doğu Projesi’nin eş başkanı. Aranızda Yahudi üstün cesaret madalyası olan var mı? Ama Sayın Erdoğan’ın var. İade ettiğini duydunuz mu? Yahudi üstün cesaret madalyası kime takılıyor biliyor musunuz? İsrail’e hizmet edenlere, Süleyman Tapınağı’nın yapımına yardım edenlere. Üçüncü bir şey var, bu ağbi her türlü milliyetçiliği de ayaklar altına almıştı. Bu nasıl yerli ve milli? Kendisi BOP eş başkanı, Yahudi madalyası sahibi. Başta Türk milliyetçiliği olmak üzere her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış biri. Açılım süreci diye diye Türk ordusunu lağvetti, kumpaslarla hapse tıktı. Sen yerli ve millisin, biz değiliz, öyle mi? Hadi oradan be, hadi!”

‘Bunların içine Fetö kaçmış’

‘FETÖ’nün her yere sızdığını belirten Akşener, ‘zenginlerin’ kaçtığını, ‘garibanların’ ise hapiste olduğunu söyledi.

İYİ Parti lideri şöyle devam etti: “Öğretmenin maaşını Bank Asya’ya yatırmışsın, mecburen oradan almış. Şimdi onlar hapiste ama damatlar dışarıda. AKP Fetö ile mücadele edemez, bunlar kız alıp vermişler. Bunların içine Fetö kaçmış. Harbiyeli gençlerden mahkemeye çıkabilen tahliye oluyor ama daha çoğunun iddianamesi hazır değil. Hani köprüde linç edilen harbiyelilerin, erlerin failleri bulunacaktı? Emir kulu askerin, öğrencinin suçu ne? Tamam komutanını al, cezasını ver ama gariban öğrencinin, erin suçu ne?”

‘Genişletince bu mevzu sulanacak’

Suçluların tahliye edileceğini ve ‘kimsenin ağzını açamayacağını’ öne süren Akşener, Erdoğan’ın ‘UYAP açıklaması’nı hatırlattı.

Akşener şöyle devam etti: “UYAP konusunu genişletecekler. Genişletince bu mevzu sulanacak. Hepimiz göreceğiz; bu konuyu sulandıracaklar. Suçluları da tahliye edecekler.”