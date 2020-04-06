Akşener: Tam karantina olmalı; vatandaşın ihtiyacı karşılanmalı

Corona virüsünün Türkiye’ye geç geldiğini ve hükümetin önlem almak için zamanı olduğunu belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bu fırsatı değerlendiremediler, uyarıları da dinlemediler. İktidarın kriz yönetimdeki acemiliğinin bedelini herkes ödüyor” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yönetim biçiminde ‘azar azar tedbir almak, radikal tedbirlerden kaçınmak, bilime inanmamak, her şeyin arkasında bir komplo aramak’ olduğunu ifade etti.

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Akşener şöyle konuştu: “Bu arkadaşlar iktidarları boyunca kriz yönetmediler. Kaldı ki, olası bir krizde çok ihtiyaç duyacakları birçok devlet organizasyonunu da çeşitli vehimlerle dağıttılar. Mesela İstanbul’da tablonun kötü olduğunu bir aydır biliyoruz, durum kontrolden çıkacak aşamaya gelince kentin bağlantısını kestiler.”

‘Siyasi çıkar bilimin önüne geçmemeli’

Salgına karşı ‘tam karantina’ vurgusu yapan İYİ Parti lideri, bu karar alındığında vatandaşların ihtiyaçlarının devlet tarafından giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Akşener şöyle konuştu: “Zaman içinde Bilim Kurulu’nun öneri ve taleplerinin yeterince dikkate alınmadığını gördüm. Bazı bilgiler alıyoruz. Bilim Kurulu’nda tam karantina konusuna hassasiyet gösterildiğini biliyoruz. Ancak bu konuda iktidarın tutumu tersi yönde.

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Krizlerde siyasi irade ve siyasi çıkarlar bilimin önüne geçerse, ne karantina kararını zamanında alabilirsiniz, ne de vatandaşınıza ihtiyacı olan desteği sunabilirsiniz. Sonra gider vatandaşa direkt nakdi yardım yapmak yerine IBAN numarası gönderirsiniz, adına da olmayan tarih bilginizle ‘Tekalif-i Milliye’ dersiniz. Allah milletimizin yardımcısı olsun.

Geçinebilmek için sokağa çıkmak zorunda olan insanlarımız var. Onlara, ‘Kendi OHAL’ini ilan et’ edebiyatı yapamazsınız. Çünkü bu insanlarımız evde kalırsa ailelerimiz aç kalır.

Eğer siz insanlarımızı evde tutmak istiyorsanız, onlara evlerinde huzurla oturabilecekleri, ay sonunu düşünmeyecekleri imkanı sağlamak zorundasınız.

İşte bu nedenle ısrarla ‘Tam karantina’ diyorum. Başka türlü bu hareketliliğin ve salgının önüne kolay kolay geçemezsiniz.”

‘Atılan adımlar korkakça‘

Akşener, sokağa çıkmayı yasakladığı andan itibaren devletin, vatandaşının ihtiyaçlarını gidermesi yasal zorunluluk olduğunu söyleyerek, “İktidar bu zorunluluktan kaçıyor, ekonomik yükün altına girmek istemiyor. Sayın Erdoğan zoru sevmez, kaçar. İktidarın elinde bir zorunlu karantinanın ekonomik yükünü karşılayacak kaynak var. Ama atılan adımlar adeta devletin parası yokmuş gibi korkakça” dedi.

Akşener şöyle devam etti: “Bir iktidar düşünün ki, açıkladığı pakette kendisi vatandaşına kredi veriyor, nakit yardım için parayı vatandaşına IBAN göndererek çözmeye çalışıyor. Ama görüyoruz ki, pakette müteahhitlere kaynak yaratmayı unutmamışlar. Müteahhide gelince kaynak bol, vatandaşa gelince IBAN üzerinden bağış kampanyası başlatılıyor. Bir bakın yabancı ülkelerin açıkladığı paketlerin kapsamına. İşte o zaman devlet olmak nedir, devlet yönetmek nasıl olur görürsünüz.”

‘İktidar, esnafın, işsizin derdinden habersiz’

Akşener, iktidarın, esnafın, emeklinin, çiftçinin, öğrencinin, işsizin derdinden ne kadar habersiz olduğunu, salgında açıklanan ekonomik destek paketiyle gördüğünü söyledi.

İktidarı uyardıkları her konunun, bugün karşılarında sorun olarak durduğunu söyleyen Akşener şöyle konuştu: “‘Başkanlık sistemi yanlış. Merkez Bankası’nın kaynaklarına dokunmayın, onlar kefen paramız. Tarıma önem verin. Köprü, tünel, otoyol, havaalanını devlet yapsın, ucuza mal ederiz. Saraydan çıkın, israf etmeyin’ dedik. Onlar, ‘İtibardan tasarruf olmaz’ dedi. ‘Ekonomi uçtu, uçuyor, uçacak’ dedi. Şimdi devlet vatandaşına IBAN gönderip yardım istiyor. Sorarlar: Nerede kaldı itibar?”