Akşener taburcu oldu; ‘Su içerken dikkatli olun’ dedi

Ankara’daki özel bir hastanede viral enfeksiyon nedeniyle iki gündür tedavi gören İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, taburcu edildi. Akşener, hastane çıkışında, “Su içerken dikkatli olun” dedi.

Fotoğraf: DHA

Önceki gün mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Akşener’in tedavisinin tamamlandığı ancak birkaç gün evinde istirahat edeceği belirtildi.

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İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Akşener’in istirahat ettikten sonra yoğun bir yasama dönemi başladığı için tekrar genel merkezde ve Meclis’teki çalışmalarına başlayacağının altını çizdi. Poyraz, Akşener’in, “Su içerken dikkatli olun” sözlerinden kastının şebeke suyunda bir sorun olup olmadığına ilişkin ise şunları söyledi: “Bu konuyla ilgili şeyi bilemeyiz. Sanıyorum şebeke suyundan ziyade tüm bu yıkamalarla ilgili özellikle meyve sebze yıkamalarıyla ilgili dikkatli olunması gerektiğini düşünüyoruz. Doktorların bize bahsettikleri detaylar bununla ilgili. Genel başkanımızın bu anlamdaki açıklamasını doktorların kendine verdiği bilgi üzerine olmuştur.”

Hastaneye Akşener’inkine benzer şikayetlerle başvuran çok sayıda hasta olduğunu öğrendiklerini belirten Poyraz, İYİ Parti liderinin yarın yapılacak 27’nci dönem ikinci yasama yılı resepsiyonuna katılamayacağını söyledi.