Akşener söz verdi: 2019’da Suriyeli mültecilerle Suriye’de iftar yapacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bu ekonomiyi bunlar yönetemez durumdalar. (Cumhurbaşkanı) Erdoğan yorgun otobüs şoförü gibi. Allah’ın izniyle 24 Haziran akşamı, yorgun, sürekli kafası düşen bu şoförü evine dinlenmeye göndereceğiz” dedi.

Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde halka hitap eden Akşener, “Bir senedir yan gelip uyuyan Erdoğan, polislerimizi, öğretmenlerimizi hatırladı. Seçilirse 3600 ek göstergelerini vereceğini söyledi. Eğer ben söylemeseydim, İYİ Parti olmasaydı, bugün 3600 konuşma konularının içinde olur muydu? Terör tazminatlarını söyledim, Mart ile Nisan ayı yatırılmış. Siyasi rekabet, önce milletin hayrınadır. Tek alternatifle yola çıkıldığı zaman, bir süre sonra kibir galip gelir. Bu ülkeyi çiftlik gibi yönetmeye kalkarlar. Biz yola çıktık, hepsi iyileşti” dedi.

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’16 senedir ekonomimizin içine tükürdü’

Akşener, “Daha önce 23 Nisan’da, 19 Mayıs’ta, 29 Ekim’de hepsi hastalanıyordu. Artık hepsi turp gibi oldu. Hepsi Allah’a şükür iyileşti. Önce kendileri iyileşti, şimdi de milletle ilgili hayırlı işler yapacaklarını söylediler. Milletin yaptığı fabrikaları satan, yandaş müteahhitlere para veren bu iktidar, 16 senedir ekonomimizin içine tükürdü” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener Kayseri’de! https://t.co/tPdDRasd01 — Meral Akşener (@meral_aksener) 25 Mayıs 2018

Hükümetin politikalarını eleştiren Meral Akşener, “16 yılda hepimizin cebinden 2 trilyon dolar topladılar. Peki gençler cebinize para girdi mi? Esnaf para kazanamıyor musun? Ne yaptılar? Ekonomik tercihini yandaşlara yaptılar. Kayseri’de Şehir Hastanesi yapılmış. Meşhur hastanenizin sahibi yandaş müteahhit. O yandaş müteahhide hasta sayısı garanti edildi. Hasta sayısı yetmiyorsa, hepinizin cebinden parası ödenecek. Ağabeyler yollar, köprüler yapmışlar. İstanbul’daki yoldan geçenden 10 kuruş, geçmeyenden 100 kuruş alınıyor. Sen oradan geçmesen de oradan araba geçmediği için oradan para alınıyor. Bunların ülke yönetmesi yanlış. Çünkü adam kayırıyorlar, esnafın durumunu bilmiyorlar” diye konuştu.

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‘Yorgun otobüs şoförü’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘yorgun otobüs şoförü’ne benzeten Akşener, şöyle devam etti: “Bu ekonomiyi bunlar yönetemez durumdalar. Erdoğan yorgun otobüs şoförü gibi. Bir yorgun şoförün kullandığı arabaya biner misiniz? Hele bir de ehliyeti yoksa. Allah’ın izniyle 24 Haziran akşamı, yorgun, sürekli kafası düşen bu şoförü usuletle, suhuletle evine dinlenmeye göndereceğiz. Ben size güvendim, 100 bin imzayla yola çıktım. Milletin tek kadın adayı olarak yanınızdayım” dedi.

‘Suriyelilerle Suriye’de iftar yapacağız’

Suriyelileri vatanlarında yaşatmak için bir yol bulacaklarını belirten Akşener, “Size buradan söz. Suriyeli vatandaşları vatanlarında yaşatmak için bir yol ortaya koyacağız. İnsanların en mutlu yaşayacakları yer vatanlarıdır. Biz inşallah 2019’da Suriyeli mültecilerle Suriye’de iftar yapacağız” diye konuştu.