Akşener: Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada, güneşin doğması yakın!

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, sandıkların kapanmasının ardından ilk açıklamayı yaptı: “Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada. Aynı ruh ve özveriyle çalışmaya devam, güneşin doğması yakın!”

İYİ Parti lideri oyunu Beylerbeyi’nde kullandı.

Akşener açıklamayı Twitter’dan yaptı:

Sandıklara tüm engel ve zorluklara rağmen sahip çıkan tüm görevli ve müşahitlerimize yürekten teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada. Aynı ruh ve özveriyle çalışmaya devam, güneşin doğması yakın! Allah yar ve yardımcınız olsun.

— Meral Akşener (@meral_aksener) June 24, 2018