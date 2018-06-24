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Yaramazlara biraz batar!

Akşener: Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada, güneşin doğması yakın!

 

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, sandıkların kapanmasının ardından ilk açıklamayı yaptı: “Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada. Aynı ruh ve özveriyle çalışmaya devam, güneşin doğması yakın!”

Fotoğraf: Reuters

İYİ Parti lideri oyunu Beylerbeyi’nde kullandı.

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Akşener açıklamayı Twitter’dan yaptı:

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