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Yaramazlara biraz batar!

Akşener, ‘silahlı eğitim kampı’ iddiasıyla ilgili savcılığa bilgi verdi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampı bulunduğuna ilişkin iddialarıyla ilgili bugün savcılıktaydı.

Fotoğraf: DHA

NTV’nin haberine göre, Ankara başsavcılığının konuyla ilgili bilgisine başvurmak üzere davet ettiği Akşener adliyeye avukatıyla birlikte gitti.

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Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ile görüşen Akşener, yaklaşık 1.5 saat sonra adliyeden ayrıldı.

Akşener, “Son dönemde üniformalar, uzun namlulu silahlarla bazı kişiler ortalıkta dolaşıyor. Bunlarla ilgili çok önemli iddialar var. Örneğin Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılsın ve bize bilgi verilsin” demişti.

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