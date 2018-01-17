Akşener, ‘silahlı eğitim kampı’ iddiasıyla ilgili savcılığa bilgi verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampı bulunduğuna ilişkin iddialarıyla ilgili bugün savcılıktaydı.
NTV’nin haberine göre, Ankara başsavcılığının konuyla ilgili bilgisine başvurmak üzere davet ettiği Akşener adliyeye avukatıyla birlikte gitti.
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ile görüşen Akşener, yaklaşık 1.5 saat sonra adliyeden ayrıldı.
Akşener, “Son dönemde üniformalar, uzun namlulu silahlarla bazı kişiler ortalıkta dolaşıyor. Bunlarla ilgili çok önemli iddialar var. Örneğin Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılsın ve bize bilgi verilsin” demişti.
‘Silahlı milis’ iddiası resmen araştırılıyor: HÖH’e inceleme
‘Milis gücü’ suçlamasının odağındaki HÖH başkanı: Millet olarak her zaman hazırız
‘Demokrasi eylemcisi’ HÖH’ün başkanı: En güzel demokrasi İslam hukuku
İYİ Parti, ‘silahlı eğitim kampı’ iddiasının arkasında: Nokta da verebiliriz
Akşener’in ‘silahlı eğitim kampı’ iddiasına AKP’den sert tepki: İç savaş çığırtkanlığı
Akşener’in ‘milis’ iddiası: Konya ve Tokat’ta silahlı eğitim kampı olduğu söyleniyor
‘Milis gücü’ suçlamasının odağındaki HÖH başkanı: Millet olarak her zaman hazırı