Akşener sert: Diyanet İşleri Başkanı görevden alınsın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atatürk’e karşı düşmanca tutumuyla bilinen yazar Kadir Mısıroğlu’nu 10 Kasım arifesinde ziyaret eden Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş’ın görevden alınmasını istedi.

‘Gidecek başka gün yok muydu?’

Türk milletinin dün işgale izin vermediği gibi bugün de yarın da izin vermeyeceğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağını vurgulayan belirten Akşener şöyle devam etti: “Bir tarafta ezana dil uzatanlarla (sözün burasında CHP’li Öztürk Yılmaz’ı kastediyor) mücadele diyoruz. Diğer tarafta kurucu iradeye savaş açanlarla. Cuma hutbesinde Cumhuriyet’in kurucularına bir Fatiha’yı çok görenler bir müptezele ziyarete gitti. Dün sosyal medyadan sordum, bugün buradan da soruyorum. İşgal altındaki 18 adamıza atanan papazlara da gidecek misin? Atatürk’e hakaret eden bir adama gidecek başka bir gün yok muydu? Oraya o adamın bağlı bulunduğu dış merkezlere mesaj vermek için mi gittin? Sayın Cumhurbaşkanı size sesleniyorum tarihi dizlerden ve fesli müptezelden öğreniyorsunuz. Bu içimizi acıtıyor. Tarihi ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyenden değil gel bizden öğren.”

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İYİ Parti lideri, Erbaş’ın görevinden alınmasını istedi.

Mondros’u mu kutladınız?

Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Birinci Dünya Savaşı’nın bitişine ilişkin törenler için Paris’e gitmesini de eleştirdi: “Şunu iyi dinle; Türkler için 1’inci Dünya Savaşı İzmir’de bitmiştir. 1’inci Dünya Savaşı’nı kabul etmeyen ve İstiklal Harbi’ni başlatan Meclis’i temsilen neden gittiniz? Oraya Mondros’u (Osmanlı’nın teslim olduğu Mondros mütarekesi) kutlamaya mı gittiniz?”

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‘Yandaşlara verdiğini toplayacağız’

Akşener ekonomik krizle ilgili de şu eleştirilerde bulundu: “Kriz Saray’ı teğet geçmiş. 48 yeni araç alınıyor. İktidar muhalefet oy verenleri ateşe atıp AKP’ye oy verenleri kurtarmış değil. kendine oy verenlere sıtını döndü vatandaşı unuttu. Ağlak mütahiti kurtarma planı hazırlayıp burs isteyen öğrenciye fırsatçı diyor. İş isteyeni fırçalıyor destekleri kesmek için fırsat kolluyor. Buradan ilan ediyorum 31 Mart’tan itibaren İYİ Parti olarak o yandaşlara verdiğin paraları toplayacağız. O paralar vatandaşa anasının ak sütü gibi helaldir.

Rahmetli Demirelin dediği gibi millete plan değil pilav lazım pilav. Saray’ın bahçesine dikilen hurma ağaçları üşümesin diye yurt dışında makine getirtiyor ama vatandaş bu kış üşüyecek mi diye düşünmüyor. 81 milyon hurma kütüğü değil ki insan evladı. Doğalgaz uçtu. Kömürün, odunun fiyatı fırladı. Ne yakacak bu millet. Saray’dan bir çık, katrilyonluk uçaktan in üç yüz araçlık konvoyundan çık. Erdoğan’a bir çağrıda bulunuyorum. asgari ücret bin 603 TL. Canlı yayında bir evin masraflarını ayır. Buradan cebinde tek kuruş kalırsa biz susup oturalım bir daha hiç konuşmayalım. Madem her şeyi biliyorsunuz çıkıp anlatın vatandaş da bilsin. Ev sahibi Suriyeliler, Türkler mülteci. Sağlık hizmetleri bedava, dükkan açana vergi yok. Burs isteyen öğrenciye beleşçi deniyor ya, Suriyeli öğrenciye tam bin 200 TL burs veriliyor.”