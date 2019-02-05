Akşener, Sedat Peker’e karşı bakanı göreve çağırdı: Yoksa kaos çıkar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim gecesi için silahlanma çağrısı yapan yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Sedat Peker hakkında İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Akşener, partisinin grup toplantısı sonra Peker’in çağrısıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine şunları söyledi: “Ben eski içişleri bakanıyım. Ama bu tür çağrılar, davranışlar İçişleri Bakanlığı’nın görevini yapmadığı anlamına gelir. İçişleri Bakanlığı o iradeyi koymadığı taktirde kaos çıkar. Bu tür gruplar, insanlar cesaret alır ve o zaman sokağın dili konuşmaya başlar. Bu da Türkiye açısından son derece yanlış, kötü bir iştir. Bakanlığı ve bakanı (Süleyman Soylu) göreve davet ediyorum. Böyle bir şey olmaz.”



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Sedat Peker ne demişti?

Fotoğraf: DHA

Peker, İstanbul’da bir lokantanın açılışında yaptığı konuşmada YSK’nın tanımayacağını şimdiden söyleyenler bulunduğunu belirterek şunları söylemişti: “Seçim sonuçlarına göre insanları, partililerini sokağa dökecekler. Bunun amacı terör örgütü mensuplarının da o partililerin içine karışıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz, istihbaratımız güçlüdür, buna izin vermez. Ancak Allah’a yemin olsun, bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını karış karış koruyacaklardır.”

Silahın iyi insanların elinde olduğu zaman bir güvence olduğunu vurgulayan Peker şöyle devam etmişti: “Bu sebeple, imkanı olanlar mutlaka ruhsatlı silahlar alsınlar. Mutlaka av tüfekleri alsınlar. Mutlaka hazırlıklı olsunlar. Biz kötüye hazırlıklı olalım da, iyi gelirse başımızın üstünde…”