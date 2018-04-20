Akşener seçime hazır: İYİ Parti’yi seçime sokmama planını yırtar atarız

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran’daki erken seçime gireceklerini belirterek, “İYİ Parti’yi seçime sokmamak gibi bir planı yırtar atarız. Bu racona uymaz kardeşim. Bu konuda, oyun kuralı değiştirmeye çalışanlar ayaklarını denk alsın” dedi.

Parti binasının açılışı için geldiği Manisa’da konuşan Akşener, daha önce cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamıştı.

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İYİ Parti’nin 24 Haziran’daki erken seçime gireceğini söyleyen Akşener, “Bu seçimde iddiayla söylüyorum; İktidar partisi de dahil olmak üzere en hazır parti biziz. Teşkilatlarımız dinç, dinamik ve çalışmaya hazırlar. Yorgun değiliz. 24 Haziran’la ilgili karışık bilgiler kamuoyuna servis ediliyor. İYİ Parti’nin seçime iktidar tarafından sokulmayacağına dair kanaatler oluşturuluyor. Bugüne kadar pek çok siyasi parti kurulmuş, kongresini yapmış, altı ay sonra ilk seçime girmişlerdir” dedi.

‘Hepiniz korkaksınız, hepiniz korkak tavuksunuz’

“Ne yaparsanız yapın, İYİ Parti seçime girecek. Varsa bilek güreşine herkes, ben hazırım. Ben bileğimin kırılmasına hazırım. Ona göre herkes ayağını denk alsın” diyerek sözlerine devam eden Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birbirlerini ‘iyi tanıdıklarını’ söyledi.

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İYİ Parti lideri şöyle devam etti: “Erdoğan şu an anket yaptırıyordur. İYİ Parti’nin seçime katılması iyi mi olur, onlar için kötü mü olur ona bakacak. Eğer kötü olacaksa bakın şöyle bir şey olacak. YSK açıklama yapacak. ‘Bunlar giremiyor’ diyecek. Sonra dönecek lütuf verecek ağabey. O lütuf için de bu uyum yasaları içine ‘Üç ayda seçim yasalarına girebilir’ konacak. Lütuf vermiş olacak ağabey. Birinci senaryo bu. İkinci senaryo, seçime girdi. ‘Sizin canınıza okur bu İYİ Parti’ dedikleri andan itibaren herkes bir ağızdan, hukuka atıfta bulunan konuşmalar yapmaya başlayacaklar, bizi engellemeye çalışacaklar. Şimdi ben de sizlerin huzurunda bu beylere söylüyorum. Kardeşim 100 bin imza ile yola çıkmış bir kişiyim ben. Hepiniz korkaksınız, hepiniz korkak tavuksunuz. Korkaklar. Korkaklar. Ben sizden korkmuyorum. Korksaydım başka bir şey olurdum. Eğer korksaydım bu yola çıkmazdım. Sizden korksaydım trene binmezdim. Demirden korkan trene binmez. Sizi gidi korkaklar sizi.”

‘Jiletle beni oradan kazıyamazlar’

Sandıklarda ‘hile yapılabileceğini’ söyleyen Akşener, sandıkları koruyacaklarını söyledi.

Akşener sözlerini şöyle bitirdi: “Bunların göbek adı hilekârlık. Ama eğer sandıkları biz korursak, koruyacağız da. Oylarınızı kullandıktan sonra orada bulunmanızı, gönüllü olmanızı istiyorum. Siz sandıklara sahip çıkarsanız YSK bir abidik gubidik yapmaya kalkarsa ben de size söz veriyorum, YSK’nın önünde otururum. Jiletle beni oradan kazıyamazlar. Ben kendi kellemi ortaya koydum, hadi bakalım görelim. Ben hazırım. Arkadaşlarım hazır.”