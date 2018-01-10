Akşener: Seçimde ittifak yok ama yaparsak SP ya da Demokrat Parti’yle yan yana geliriz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere ittifak yaparak girmeyeceklerini ancak ittifak yapmaları durumunda Demokrat Parti ve Saadet Partisi’ni seçeceklerini söyledi.

Çankırı’da partisinin il binasının açılışının ardından gazetecilere konuşan Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işbirliği yapmasını saygıyla karşıladığını ifade etti.

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Partisini CHP ve HDP’yle yan yana getirme çabasının ‘çirkin, saygısız ve çok ayıp’ olduğunu belirterek “Sayın Bahçeli bize akıl verme mevkiinde değil. Dolayısıyla o bir karar vermiştir ona saygı duyuyoruz, hayırlı olsun” dedi.

‘İttifak düşünmüyoruz’

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim ne yapacağımıza başkası karışamaz. Biz cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti adına aday göstereceğiz. Arkadaşlarımız beni istiyorlar, ben de buna ‘Evet’ diyorum. İttifak yaparak seçime gitmeyeceğiz. İttifakla ilgili düşünsek düşünsek Demokrat Parti ve Saadet Partisi’yle yan yana gelmeyi düşünürüz. Bir görüşmemiz de yok bu anlamda. Dolayısıyla ne CHP ne de diğer partiyle birlikte seçime gitme gibi bir birlikteliğimiz olamaz.”