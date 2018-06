Akşener: Sarayın ekranları yerine milletin gönlünde olmak istiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “‘Saray’ın ekranları yerine milletin gönlünde olmak istiyorum” dedi.

İzmir’in Bergama ilçesinde konuşurken meydanda kadın yoğunluğun gören Akşener , “Milletime hele kadınlara ölünceye kadar şükran duyacağım” dedi. Kadınların ‘Cumhurbaşkanı Meral Akşener’ sloganları atması üzerine Akşener şunları söyledi: “Kadınların irfanı devreye girdi İYİ Parti’yi kurduk, ben de cumhurbaşkanı adayı oldum. Meydanlar şenlendi, adaylar çoğaldı. 2. tura kalacağı kesinleşen sayın Erdoğan, bugün millete yalvarıyor, ‘lütfen’ diyor. Yuhalamıyoruz, biz 24 Haziran’da gereğini yapıyoruz. Bana gelirken arkadaşım sordu ‘Daha evvel geldiniz mi?’ diye. Ben daha önce çok geldim ama ilk defa böyle kalabalık ve heyecanla karşılanıyorum.”

‘Sen milletinden korkuyorsun’

Medyanın kendisi ve partisine az yer vermesini gündeme getiren Akşener şöyle devam etti: “Ben mitinglerimizi göstermelerini beklemiyorum. Sarayın ekranları yerine milletin gönlünde olmak istiyorum. Geçmişte biz bunları yaşadık. Rahmetli Demirel’i konuşturmayan, Türkeş’e yer vermeyen valiler oldu, ne oldu? Valiler gitti onlar geldi.En çok neye gülüyorum biliyor musunuz? Tayyip Bey’e ‘milletin adamı’ diyorlar. Yahu onlarca korumayla geziyorsun sen, milletinden korkuyorsun sen, nasıl lidersin nasıl başkomutansın? Hadi oradan be. Sen milletinden korkuyorsun. Soruları önceden verilmiş gazetecilerin önünde duran ‘milletin adamı.”

‘Et saman aynı anda ithal ediliyor’

Hükümetin ekonomi politikasını, özellikle de ithalat artışını eleştiren Akşener şunları söyledi: “Çiftçinin durumu malum. Dört litre sütle bir litre mazot alamıyorsunuz. Tarlaya küstü insanlar. Ben bunların bilerek yapıldığını düşünüyorum. Et ve saman aynı anda ithal ediliyor. Her şey ithal edilir oldu. Ben her şeyin ithalata bağlanmasını cehaletten yapıldığını düşünmüyorum. Herkes gibi bizimde söylediklerimiz projelerimiz var. Bizimle dalga geçtiler, çılgın projemiz yok diye. Biz diyoruz ki, Türkiye’de yüzde 11 işsizlik var. Bunların yüzde 36’sı genç. Bunu indirmek zorundayız. Her yıl 50 milyon dolarlık yatırım ile fabrika açacağız ve istihdam yaratacağız diyorum.’”