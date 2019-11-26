Akşener: Saray’a gidip Erdoğan’ı her şeye yüzde 70 zam yapmaya kim ikna etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘CHP’li Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğü’ iddiasıyla ilgili, “Madem Saray’a gidenleri konuşuyoruz, kim Saray’a kim gitti de Sayın Erdoğan’ı elektriğe, doğalgaza yüzde 70 zam yapmasına ikna etti onu merak ediyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, ‘Erdoğan’la görüşen CHP’li’ tartışmasıyla ilgili, “Gerçeklerin bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var” diyerek, ‘İYİ Parti’nin vatandaşın sırtına yeni yükleri bindirenlerle ilgili olduğunu’ söyledi.

Reklam

Akşener ayrıca son günlerde CHP’yi merkez alan bir tartışma yaşandığını ifade ederek, “Muhalefet partilerinin sağlığıyla zerre ilgilenmeyen yandaş medyanın tavrı ilgimi çekti” dedi.

‘Devr-i iktidarınızda hiçbir kadın güvende değil’

İYİ Parti’nin kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın karşısında olmaya devam edeceğini belirten Akşener, “Sayın Erdoğan’a sesleniyorum, devri iktidarınızda hiç kimse güvende değil. Devri İktidarınızda hiçbir kadın, çocuk ve dezavantajlı grup kendini güven altında hissetmiyor” diye konuştu.

Akşener, kimsenin akşam evine işine giderken saldırıya, tacize, tecavüze uğramayacağının garantisini veremediğini söyleyerek, “Çünkü devri iktidarınızda bu caniler işledikleri suçların cezasız kalacağını biliyor” dedi.