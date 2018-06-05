Akşener ‘sağ seçmen’e güveniyor: İkinci tura kalıyorum

İYİ Parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, anketlere göre ikinci tura kaldığını söyledi.

Akşener, Habertürk TV’deki ‘Teke Tek’ programında Fatih Altaylı’nın sorularını cevaplandırdı.

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İYİ Parti liderinin konuşmalarından satır başları şöyle:

“* Medyada bir karartma olduğunu biliyorum, eğer medyada görünemiyorsanız başka yol buluyorsunuz, halka gidiyorsunuz. Yazılı basında yoksanız bile o şehir sizi konuşuyor. Öyle bir yolla bu işi çözüyorsunuz. Siyasetçi bir yol bulur.

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* ABD’li bir siyahi siyasetçi iki kat fazla çalıştığını açıklamıştı. Biz de iki kat fazla çalışıyoruz.

* Bizim kitlelerimiz farklı. Sürekli kaybetmekten kendini kötü hissettiren seçmene İnce kendini iyi hissettirdi. Ama benim hitap ettiğim kitle merkez sağın muhafazakar kitlesi. Bir gaz kaçırma söz konusu değil. Sadece CHP seçmeninin mutlu olduğu bir süreç bu. CHP içinde yer alan Batıdaki merkez sağ seçmen bizde duruyor.

* İç Anadolu’da da saha gözlemi ve anket sonuçlarında şaşırtıcı ilgi var. Adana’da, Hatay Samandağı’nda gördüğüm ilgiden çok mutluyum.

* Saha başka bir şey söylüyor. Tayyip bey rakibini seçti. CHP’nin adayını rakip olarak seçti. Bir de cinsiyet olarak da kadın. Bana para diyemiyorlar, pul diyemiyorlar. İlk turda göreceksiniz seçmen sağ duyulu, irfanı yüksektir. Ben ikinci tura kalıyorum. 24 yıldır bu ülkede aktif politikada yaşayan tek kadınım, bu insana bir göz sağlıyor.

‘Savcıya belgeleri verin’

* MHP’nin genel başkanlığına soyunduğumdan beri bu (FETÖ suçlaması) bana söyleniyor. Bu siyasetli kılıklı insanlar devamlı dedikodu yaptılar, ellerindeki belgeleri savcıya veremediler. Olağanüstü hal şartlarında bunu yapmaları mümkündü, ben ‘Elinde bilgi belge olanlar savcılığa başvursunlar’ dedim, iftiralarını ispatlayamayan şerefsizdir. FETÖ’den talimat aldığımı söylediler. Ben kimim ki? Dokunulmazlığım yok. Bizim içimizde FETÖ’den tutuklanan yok.

* FETÖ mücadelesi yapıldığı iddia ediliyor. Ha bire aldatılan arkadaşlar teflon tava gibi üzerine bir şey yapışmayacağını zannediyorlar. Şimdi bu teflon tavayı atma vakti geldi, çizilmeye yapışmaya başladı. Tayyip beyin damadı FETÖ okulundan mezun, aynı zamanda bakan. Bir taraftan FETÖ mücadelesi yapılıyor bir taraftan Meral Akşener FETÖ’cü deniyor, her şey ortada.

Askeri öğrenciler

* (Darbe girişimi sonrası tutuklanan askeri öğrenciler) Bu çocuklar daha beş günlük er, siz de askerlik yaptınız, komutanı ‘Hadi şuraya’ deyince ne diyebilir? Mehmet hapiste, komutanlar ne yaptı, bu işlerin sorumluları nerede? 18 yaşında insan bilir mi bunu? Silah mı çekmiş? Hayır. Bu çocuklar devlete emanet edilmiş. Kendilerine emanet edilen çocukları ziyan ettiler. Kim bana FETÖ’cü diyorsa ya kriptocudur ya da çevresinde derin FETÖ’cüler vardır.

* (Tutuklanan Kerim Çoraklık) Ankara il başkanlığının resmi sigortalı çalışanı. Tanıdığım sevdiğim bir genç. Bahçeli’nin söylediği sözleri tweet haline getirdiği ve attığı için gözaltında.

* Abdullah beyi çatı grubunda isteyen farklı kişiler varmış. Birbirine benzemeyen grup. Onların söylediği HDP’nin de bu işe razı olduğu şeklinde. Burayı kim bozdu? Akşener bozdu. Yan yana gelemeyecek çok sayıda kişi… Prensip açısından ‘Hayır’ dedim. Sırrı Süreyya Önder, ilk dillendiren… Kürtlerin bana oy vermeyeceğini. İkinci turda da Tayyip bey ile el sıkışacağımı söylüyorlar.

‘Kürtler cepte diye bir şey yok’

* Şırnak’taki o gencin Muş’ta pastanesi olan o gencin benim etrafımdakilere bakıp ‘Bu kadına sahip çıkın, Türkiye kokuyor’ diyen o genci ters tepmek olur. Kürtlerin oyu ceplerinde diye bir şey yok. Geçmişin merkez partilerine benzeyen ama yüzyıla uygun bir siyasi parti lazım dediler, yola çıktık. Herkes katkıda bulundu. Partimizin binası kiralık. 80 bin civarında aylık kira ödüyoruz. Koltuğunu biri aldı imece usulü.”