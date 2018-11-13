Akşener protestocularına bir dava bir takipsizlik: Tehdit var, suç yokmuş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i evinin önünde protesto eden 16 şüpheli hakkında ‘tehdit’ suçundan beşer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Şüpheliler güvenlik görevlileri gelmeden uzaklaştığı için ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan yürütülen soruşturmadaysa takipsizlik kararı verildi.

Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ağır eleştirilerine “Demirden korksak trene binmezdik” karşılığını vererek İYİ Parti genel merkezinin adresini paylaşmıştı. MHP’liler 4 Ekim’i 5 Ekim’e bağlayan gece Akşener’in İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki evinin önünde toplanıp slogan atmıştı. MHP, Üsküdar teşkilatının tamamını görevden almıştı.

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Anadolu başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında görevden alınan MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan’nın da bulunduğu 16 şüphelinin ‘birden fazla kişi tarafından birlikte tehdit’ suçundan ikişer yıldan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Aslan ve eski ilçe sekreteri N.Ö.’nün ayrıca ‘hakaret’ suçundan üçer ay on beşer günden ikişer yıl dörder aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz.

Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz @dbdevletbahceli pic.twitter.com/hRTggQJUU8 — Meral Akşener (@meral_aksener) October 4, 2018

Suç oluşmamış

Savcılık tüm şüpheliler hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu’nu muhalefet’ suçlarından yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararında, şüphelilerin olay yerinden güvenlik görevlileri gelmeden kendiliğinden ayrılması nedeniyle suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.