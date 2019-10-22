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Yaramazlara biraz batar!

Akşener: Pelüş kafalı biri Türkiye’ye kafa tutamamalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Donald Trump’un Barış Pınarı Harekatı süresinde takındığı tavra gönderme yaparak, iktidara geldiklerinde ‘pelüş kafalı birinin Türkiye’ye kafa tutamayacağını’ belirterek, “Türkiye’yi hala ona ‘Dostum’ diyen birileri yönetiyor” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Trump’ın Türkiye’ye yönelik tehditkar tavrından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, ‘pelüş kafalı birinin’ bu ülkeye kafa tutamaması gerektiğini vurguladı. Şair Namık Kemal’in Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini…Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?” dizelerini anımsatan Akşener ardından da Atatürk’ün ona verdiği yanıtı hatırlattı: “Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini…Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini.”

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Akşener, iktidara geldiklerinde Türkiye’nin başı dik, kimseye muhtaç olmayan bir ülke olacağının altını çizdi.

İşsizlik sorununa ve ekonomideki kötü gidişata da değinen Akşener, “Ülkenin varını yoğunu betona ve beş yandaş müteaahidin ikbaline bıraktılar” dedi. İktidarın, ‘yandaşlarının 400 milyon dolarlık borcunun tek kalemde sildiğini’ söyleyen Akşener, böyle bir zihniyetin ülkeyi kalkındıramayacağını öne sürdü.

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