İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Partimin başındayım” dedi.

Akşener, olağanüstü seçimli kurultayda kesinlikle genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Parti yönetimi de Akşener’in kurultayda tek aday olacağını açıklamıştı.

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İYİ Parti liderine destek için başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkan il ve ilçe teşkilat mensupları Akşener’in evinin önünde buluştu. Sabah saatlerinden itibaren Akşener’in evinin önüne gelenlerin bekleyişi akşam saatlerinde son buldu.

Partiye yakın Yeniçağ’ın haberine göre, kendisini ikna etmek için evinin önünde toplanan kalabalığa seslenen Akşener, “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Partimin başındayım. Bugün komşularımızı çok rahatsız ettik, şimdi dağılalım. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

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AA’nın haberine göre, Akşener “Pazartesi günü saat 15.00’te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım” dedi.

Akşener’i genel başkanlığı bırakma kararına götüren sürecin, bir milletvekili adayının kendisine ‘madam‘ diye hitap ederek yaptığı eleştiriye parti yönetiminin yanıt vermemesinin tetiklediği öne sürülmüştü.

Akşener’in kararının arkasında çalıştayda seçim sonucuna ilişkin ağır eleştiriler yapılmasının yattığı da konuşuluyordu.