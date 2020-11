Akşener: Oyumuz yüzde 14-15 bandında

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, partisinin oy oranının yüzde 14-15 bandında olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Bursa’da üye katılım toplantısında konuşan Akşener, İYİ Parti seçmeninin ‘son derece şuurlu ve teyakkuz halinde’ olduğunu, partiye sahip çıkma oranının yüzde 97’yi bulduğunu ifade etti.

İYİ Parti lideri, “Ne yapılırsa yapılsın, seçmenimiz bize karşı, partimize karşı soru işareti edinmiyor” diyerek, son dönemde parti hakkındaki tartışmalara atıfta bulundu.

Akşener, anketlerde yüzde 14-15 bandına oturduklarını, bunu da teşkilatların başarısı sayesinde yaptıklarını dile getirdi.

‘Damat gitti, bunu biz sağladık’

İYİ Parti lideri, esnaf ziyaretlerinden bahsederek şunları aktardı: “Giresun’da kahve işletmecisi bir kardeşimiz ‘Açım’ diyerek sinir krizi geçirdi. Gittiğim her yerde, her ilçede bir veya iki kişi derdini anlatınca öyle bir hale geliyor ki, gerçekten kendini kaybediyor. Şimdi böyle bir Türkiye’yle karşı karşıyayız. Biz bunların her birini kamuoyuna mal eden ve ağaların, muhteremlerin dikkatini çekmeye gayret eden bir muhalefet anlayışı içerisinde çalışıyoruz.

İşte damat gitti, bunu sağlayan İYİ Parti’dir. Ben gidenin arkasından konuşmam. İnsanların suratına söylerim. Ama bunu söylemeden edemeyeceğim, bakın bir bakanın ayrılması, 1 liraya yakın dolar bir kişinin ‘eyvallah’ıyla gitti, ya toptan gitseler ne olur? Son zamanlarda kafa çıkarılmaya çalışılsa bile suni gündemler Türkiye’de tutmuyor. Esnafı konuşma, çiftçiyi konuşma, köylüyü konuşma, işsiz genci konuşma, tenceresini kaynatmakta zorlanan kadını konuşma ne ala memleket. Bizim derdimiz millet.”