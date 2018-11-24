Akşener: Öğretmenlere KPSS ülkeye ihanettir; çıkaranın eli kırılsın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğretmenlere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) getirilmesini ‘ihanet’ diye niteledi.

Partisinin Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği programda konuşan Akşener, Öğretmen okullarının kaldırılmasını eleştirerek, “KPSS’nin öğretmenler için çıkarılmasını taammüden bu ülkeye bir ihanet olarak görüyorum. Kim çıkardıysa eli kırılsın” dedi.

Reklam

‘Amaç cumhuriyetin temeline dinamit koymak’

Öğretmenlerin meslekleri dışındaki işlere zorlandığını dile getiren İYİ Parti lideri, “Bilerek, taammüden, önce bu ülkenin çocuklarının emanet edildiği, Atatürk’ün en önem verdiği meslek değil bir yaşam tarzı olan öğretmenliğin itibarsızlaştırılmasının, çeşitli iş alanlarında çalışmaya zorlanmasının cumhuriyetin temeline dinamitin koyulma amacını taşıdığına inanıyorum” diye konuştu.

‘Sözleşmeli öğretmenin fikri hür olabilir mi?’

Atanamayan öğretmenlere de değinen Akşener, sözleşmeli öğretmenler konusunda da “Sözleşmeli öğretmenin fikri hür vicdanı hür olabilir mi? Bütün rahatlığıyla öğrencilerine öğrendiklerini iletme imkanı olabilir mi?” yorumunu yaptı.