Akşener noktayı koydu: Gül için çekilmem, çatı aday olmam, 100 bin imzayla gelirim

100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağını bir kez daha açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ortak aday olması için çekilmeyeceğini de vurguladı.

Son günlerde Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olması için Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeye ikna edilmeye çalışılacağı yönünde kulis haberleri vardı.

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Fox TV’de Çalar Saat programını yapan İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Akşener “Hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğim. 20 milletvekili ile grup kurmamıza rağmen 100 bin imza ile aday olacağım” diye konuştu.

Meral Akşener, Gül’ün adaylığı konusunda ise şöyle konuştu: “Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak.”

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Akşener’in sözlerini İsmail Küçükkaya twitter adresinde duyurdu.

(Özel)/ Akşener; “hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğim. 20 m.v ile grup kurmamıza rağmen 100 bin imza ile aday olacağım”

— Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) 24 Nisan 2018