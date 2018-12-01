Akşener net konuştu: Ankara’da CHP’yle ortak aday olabilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde Ankara’da CHP’yle işbirliği yapabileceklerini söyledi.

Bir üniversitede düzenlenen etkinlikte konuşan Akşener, İYİ Parti’nin kurulmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘belini büktüğünü’ söyledi.

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CHP ile yerel seçimler için görüştüklerini kaydeden İYİ Parti lideri, hem CHP’nin hem de sağ seçmenin razı olabileceği bir adayı gündeme getirdi: “Ben sadece Ankara ile ilgili bir tanımı hem Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına, hem kamuoyuna hem de size yapıyorum. Ankara’daki seçmenin ağırlığı sağ dediğimiz seçmen kitlesi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir oyu var fakat onun üzerine eklenmiyor. Ankara’ya hem Cumhuriyet Halk Partili seçmenin razı olabileceği, hem de sağ seçmen kitlesinin razı olabileceği bir kişi, iki partinin ortak adayı da olabilir.”

CHP’nin İstanbul’da ve İzmir’de kendi adayını çıkaracağını dile getiren Akşener, bu şekilde bu iki ilde parisinin kendi adayıyla seçime gireceği sinyalini verdi.

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Yerel seçimler 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek.

Adı hem CHP’yle hem de İYİ Parti’yle anılan isim ise daha önce de belediye başkan adayı olan Mansur Yavaş.