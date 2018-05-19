Akşener net: İnce ikinci tura kalırsa ‘şartsız şurtsuz’ destekleyeceğiz

İYİ Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ikinci tura kalması halinde ‘şartsız şurtsuz’ destekleyeceklerini söyledi.

Akşener, Halk Tv’de Uğur Dündar moderatörlüğünde yayınlanan Halk Arenası’na konuk oldu.

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Partiyi kurarken CHP’nin cumhurbaşkanı adayının o zaman belli olmadığını aktaran Akşener, “Biz kim kalırsa kesinlikle; şartsız şurtsuz destekleyeceğimizi ifade ettik. Ama bugün bunları konuşmamız gerekmiyor. Biz bütün gücümüzle cumhurbaşkanlığı seçimini almaya gayret etmeliyiz” dedi.

Akşener, cumhurbaşkanı seçilirse ne yapacağını da anlattı: “İyi bir nakliyeci bulacağım hemen. Çünkü Çankaya Köşkü’nden saraya götürülen bu devlete ve bu millete ait olan bütün tarihi eşyaları Çankaya Köşkü’ne geri taşıyacağım.”

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‘Balıkesir mitingimi veren iki gazeteci kovuldu’

İYİ Parti’nin kuruluşunun herkes için dikkat çekici olduğunu belirten Akşener, “Merkez sağ oyları İYİ Parti’ye doğru yürüyüşü oldu alarm zilleri çaldı ve erken seçime gidildi. Bu işin faili ben ve partimdir kusurumuza bakmayın. Ama bir şey oldu. Medya her türlü karartmayı sadece bana uyguladı. Şimdi bir merkez medya diye kendine tanım yapmış bir televizyondan sadece Balıkesir mitingimin 10 saniyesi verildi. Yani yanlışlıkla verildi. Bunu yanlışlıkla veren iki genç arkadaş bilgime göre işlerinden atıldı” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘en korktuğu’ kişinin kendisi olduğunu savunan Akşener, “Çünkü sayın Erdoğan rakiplerini kendi seçer. O rakipleri çerçeveler, o çerçevenin içine koyar, ondan sonra da onu tekmeler. Bu çerçeveye uymayan bir kişi var. Onun adı da Meral Akşener” dedi.