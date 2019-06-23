Akşener: Millet sandık darbesine kararlı bir cevap vermiştir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul belediye başkanı seçilmesinin ardından “Türk demokrasi tarihi, millet iradesini yok sayanlara, sandık tekmeleyenlere, bizzat milletimizin verdiği derslerle doludur” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

31 Mart’ta yapılan seçimlerde İstanbul’u İmamoğlu 13 bin 789 oy farkla kazanmış, AKP’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimi iptal ederek 23 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti.

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Anadolu Ajansı’na göre saat 20.25 itibariyle sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı. İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54.03 iken ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45.09. İki aday arasındaki oy farkı ise 777 bin 581.

Akşener, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimini iptal etmesine ilişkin “6 Mayıs’ta YSK eliyle yapılan sandık darbesine olgunlukla ve kararlı bir cevap vermiştir” diyerek ekledi: “23 Haziran seçimi, 31 Mart’taki seçim sonucunu, hukuksuzca ve keyfi olarak yok sayan, hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçecek bir gerekçeyle iptal eden iktidar ve küçük ortağına yapılmış ciddi bir uyarıdır.”

‘Milletimiz ‘Söz de karar da benimdir’ demiştir’

İYİ Parti lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Milletimiz bu zihniyetin kulağını çekmiştir. İradesine sahip çıkmış ve sandığı tekmeletmeyeceğini bir kez daha kalın harflerle ifade etmiştir.

Bu yanıyla da 23 Haziran tarihi, demokrasi tarihimizin altın sayfalarından biridir. Şimdi herkes başını iki elinin arasına almalı, aziz milletimizin verdiği mesajı doğru okumalıdır.

Milletimiz ‘Ben yaptım oldu’ diyenlere, ‘Dur orada. Söz de, karar da benim’ demiştir. Milletimiz, Türkiye’yi aile şirketi gibi yönetme hevesinde olanlara, ‘Bu ülkenin tapusu ortaktır ve ben de hissedarım’ demiştir. Ve milletimiz, demokrasi fukarası akıllara, unutamayacakları bir ders vermiştir.

‘İstanbullular İmamoğlu’nun gasp edilen hakkını teslim etti’

İstanbullu hemşehrilerim, seçilmiş büyükşehir belediye başkanı olan sayın Ekrem İmamoğlu’nu, 23 Haziran’da bir kez daha seçerek, gaspedilen hakkını teslim etmiştir.

Hem vicdani hem de hukuki bir hak ve gerçek, millet iradesinin mührüyle tescil edilmiştir.

Türk Milleti’ne, yazdığı bu demokrasi destanı için bir kez daha şükranlarımı sunuyor, sayın Ekrem İmamoğlu’na başarılar diliyorum.”