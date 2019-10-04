Akşener: ‘Millet ittifakı’nın dağılacağı iddiası ‘cumhur ittifakı’nın fantezisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘millet ittifakı’nın dağılacağına dair soruların iktidar cephesinin bileşenlerinin ve onları destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun olduğunu söyledi.

Akşener, bu sabah, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. İYİ Parti liderine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İttifak çatırdıyor” söylentileri çıkınca Saray’a gönderme yaparak sarfettiği, “İstihbarat elemanları dahil olmak üzere pek çok kişiyi araya koyup millet ittifakını nasıl bozarız arayışı içindeler. Ben bozulacağını sanmıyorum” sözleri anımsatıldı.

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Akşener şunları söyledi: “Sayın Kılıçdaroğlu’yla bir görüşmem olmadı. Hangi bilgiler doğrultusunda söylediğini bilmiyorum ama millet ittifakının bozulup bozulmayacağına yönelik sorulara baktığımız zaman ağırlıklı olarak cumhur ittifakının bileşenlerinin ve onları gazetecilerin fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum ben. Yüzde 40 artı biri de düşündüğünüz zaman genel bir panik ve 31 Mart seçimleri sonrası hazımsızlık var diye düşünüyorum.”

‘Ben bilmiyorum sizden öğreneyim bakalım ne olmuş’

Akşener, Küçükkaya’nın, “Hükümet kanadı İYİ Parti’yle temas kurmak istiyor ben bunu biliyorum” demesi üzerine ise “İşte ben bilmiyorum sizden öğreneyim bakalım ne olmuş” dedi.

Millet ittifakının rasyonel bir işbirliği ittifakı olduğunu vurgulayan Akşener; AKP ve MHP’nin oluşturduğu cumhur ittifakı için ise “Geçmişte söylenenlerin yok farz edildiği, el ele tutuştuk mezara kadar; el ele tutuştuk kanka olduk gibi tek bir parti gibi bir ortaklık” dedi.

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Erdoğan’la fotoğrafına yorum: Ev sahibi misafir tokalaşması

İYİ Parti lideri, Erdoğan’la 30 Ağustos’taki resepsiyonda çekilen ‘samimi fotoğraf’ın “Meral Hanım acaba Erdoğan’la mı anlaşıyor” yorumlarına neden olmasını ise şöyle yorumladı: “Geçen yılki resepsiyonda çekilen fotoğrafta ben bayağı gülüyordum ancak böyle etki etmemişti. Ne değişti? 31 Mart seçimleri ve Sayın Erdoğan’ın 2023’te seçilmesinin zor olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bu fotoğraftan senaryolar çıktı. Burada özünde ev sahibi misafir tokalaşması var. Nezaketi, zarafeti o kadar unuttuk ki biz, bu fotoğrafın olamayacağı düşünülüyor asıl düşündüren bu.”

Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu der ki ‘Biz HDP; artı vs yola devam etmek istiyoruz’ o zaman hayır deriz” açıklamasını yapmıştı. İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ise CHP’nin HDP’yle arasına mesafe koyması gerektiğini ima ederek, “Devlete sallanan parmaklara daha ciddi karşı malı” demişti.