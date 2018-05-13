Akşener: Medyaya çıkmamı engelleyenler pes edecek sonunda

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Medya bizi görmüyor diye biz yok olmuyoruz” dedi.

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında, önceki yazısında hiçbir medya türünde haberlerini görememesi üzerine “Meral Akşener cumhurbaşkanı adaylığından çekildi mi?” diye sorması üzerine Akşener’in kendisini telefonla aradığını söyledi.

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Akşener için “Çok neşeli hatta neşeliden öte çok şendi” diyen Fatih Altaylı şöyle devam etti: “Fatih Bey, adaylıktan çekilmek ne kelime, şu anda bazılarının asabını en fazla bozan aday olarak tam gaz çalışıyorum. Geri adım yok, sürekli ileri gidiyoruz. Ben asla pes etmedim, etmeyeceğim. Bugün benim medyaya çıkmamı engelleyenler pes edecek sonunda. Ama sakın yanlış anlamayın, medyaya sitem etmiyorum. Onların durumunu anlıyoruz. Ama medya görmüyor diye biz yok olmuyoruz. Tam aksine vatandaşla bütünleşmiş vaziyetteyiz. Her yerdeyiz. Herkesleyiz. Türkiye’nin her yerinde varız ama medyada yokuz.”

Muharrem İnce’nin ikinci tura kalırsa Akşener’i kendisini cumhurbaşkanı yardımcısı yapma koşuluyla destekleyeceğini açıklamasıyla ilgili de Akşener “Muharrem Bey’in sözleri zaten bir anlamda geleceği de gösteriyor. Muharrem Bey’in siyaseti iyi okuduğunu gösteriyor” değerlendirmesi yapmış. Altaylı, Akşener’le konuşmasından İnce’nin teklifine olumlu yaklaştığı izlenimin almış.