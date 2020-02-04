Akşener: Kızılay, yandaşa kaynak aktaran naylon kuruma dönüşmüş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkentgaz’ın Ensar Vakfı’na Kızılay üzerinden bağış yapmasıyla ilgili, ‘150 yıllık tarihi olan Kızılay’ın, yandaşlara kaynak aktarmak için kullanılan bir naylon bağış kurumuna dönüştüğünü’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Suriye’nin İdlib kentinde Suriye hükümet güçlerince düzenlenen saldırıyla ilgili “Gök kubbeyi, Mehmet’imizi toprağa düşüren alçakların başına yıkın. Devlet aklı ile ve bir kez olsun iç politika hesapları yapmadan hareket edip Türk milletinin ve devletinin gücünü gösterin” dedi.

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Akşener, Ortadoğu’da çirkin bir satrancın oynandığını ve Rusya ile el ele veren Suriye ordusunun, İdlib’deki Türk askerine saldırdığını kaydetti.

Saldırıda sekiz şehit verildiğini söyleyen Akşener şöyle konuştu: “Çok önemli bir noktanın altını çizmek isterim. Bakın, 2 Şubat’ta Ukrayna’dan açıklama yapılıyor; ‘Türkiye Ukrayna’ya 200 milyon liralık askeri yardım yapacak’ deniyor. Aynı günün gecesi, 3 Şubat’ın ilk saatlerinde, Ukrayna’yla Kırım’ın işgali nedeniyle sorunlu olan Rusya’nın kontrolündeki Suriye ordusu, Türk askerini hedef alıyor. Askeri yardım yapıyor ve askeri hedef oluyoruz. Üstelik Rusya, pişkinlik edip, ‘Türkiye bize çalışmalarıyla ilgili bilgi vermedi’ diyor.”

‘Elazığ’a harcamaya gerek duymamışlar’

Meral Akşener, Elazığ depreminin ardından halkın “Deprem paralarını ne yaptınız” diye sorduğunu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da “Harcanması gereken yere harcadık” diye yanıt verdiğini kaydederek, “Gereken yerin neresi olduğu belli değil. Ama belli ki Elazığ’a harcamaya gerek duymamışlar” dedi.

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Cep telefonuna bir vatandaşın gönderdiği mesajdan bölüm okuyan Akşener, “‘Elazığ’da şu ana kadar incelenen 14 bin binadan 1800’ü için yıkım kararı çıktı. 78 bin incelenecek’. Allah aşkına, bu kadar mı emanet yaşıyoruz? Şimdi düşünün, 10 bin binanın yıkılma ihtimali olan bir kentteki çaresizliği düşünün. Ülkeyi ve o kenti yönetenlerin sorumluluğunu düşünün sonra da benim kardeşim, ‘Deprem için toplanan paraları ne yaptınız’ diye sorunca gördüğü muameleyi düşünün” dedi.

‘Milletin parasını Ensar Vakfı’na aktar’

İktidarın ‘milletin parasını’ Ensar Vakfı’na aktardığını söyleyen Akşener, “Peki bugünkü iktidar ne yapmış? İktidarları döneminde girmedik sektör bırakmayıp semiren bir şirketten para almaları gerekmiş. Ne yapmışlar? Kızılay’a demişler ki ‘Biz Ensar Vakfına para vereceğiz ama bu parayı önce sana yatıralım, oraya sen aktar.’ Neden? Çünkü Kızılaya verdikleri paranın tamamını vergiden düşebiliyorlar” diye konuştu.

Akşener şöyle devam etti: “8 milyon dolar, 2017 kuruyla 30 milyon lira gönderip Kızılaya da demişler ki ‘Sen sadece 75 bin dolarını al, gerisini Ensar Vakfı üzerinden bizim çocukların derneğine aktar.’ Peki vergiden düşen bu 30 milyon lira aslında kimin parası? Elbette milletin parası.” Emekliye vermedikleri zam orada, çalışanlara vermedikleri zam orada, tarlasını süremeyen çiftçinin desteği orada, hayvancılıkla uğraşan ama elinde hayvanı kalmayanların hakkı orada, saraya takılan EYT’lilerin hakkı orada. Elinizi vicdanınıza koyun. Milletin 30 milyon lirasını çoluk çocuğunuzun oyuncağı derneklere aktaracaksınız diye Kızılay’ımızın üzerine leke düşürmeye ne hakkınız var? Kızılay’ı, naylon bağışlarla lekeleyemezsiniz. Çoluk çocuğunuzun oyuncağı vakıflara, derneklere, milyon dolarlar aktarılacak diye Türk milletinin vicdan kalesi Kızılay’ın surlarında gedik açamazsınız. Ayıptır, günahtır. Allah sizi ıslah etsin.”