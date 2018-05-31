Akşener, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu’nu toplantıya çağırdı: Yol haritası yapalım

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin de içinde bulunduğu ‘millet ittifakı’nda yer alan partilerin liderlerini 24 Haziran seçimleri öncesi ‘parlamenter sisteme dönüş’ gündemli toplantıya çağırdı.

Show Radyo’da soruları yanıtlayan Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na parlamenter sisteme dönüş vaatlerinin yol haritasını konuşmak üzere toplantı önerdi. Akşener “Parlamenter sisteme hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmek için 24 Haziran öncesi bir yol haritası açıklamak millete güven verecektir” görüşünü savundu.