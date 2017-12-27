Akşener KHK ’emirlerini’ uygulayanlara seslendi: Zekeriya Öz’ü unutmayasınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili eleştirilerini Yozgat’ta da sürdürdü.

Yozgat’ta partisinin il teşkilat binasının açılış törenine katılan Akşener, “Şimdi buradan bürokrasiye sesleniyorum; Kanuna uymayan, Anayasa suçu işlenen bu KHK’nın kanunsuz emirlerini yerine getirirseniz, Zekeriya Öz’ün yanında yer almanız son derece mümkündür. Sakın ola Zekeriya Öz’ün durumunu unutmayasınız” dedi.

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‘Darbe girişimi ve devamı niteliğindeki terör eylemlerine müdahale eden sivillere ceza muafiyeti’ öngören son KHK ile ortaya çıkan tartışmalar hakkında da konuşan Akşener, şunları söyledi:

“KHK bizim için yok hükmündedir. Şişman bir adam vardı, bir dönem, zırhlı makam aracı tahsis edilmişti, bu ülkenin Genelkurmay Başkanı, bu şahıs tarafından hapse atılmış ve alkışlanmıştı iktidar tarafından. Ben o zamanlar Meclis yönetiyordum. Sayın Bekir Bozdağ, bu FETÖ grubuyla ilgili gözleri yaşara yaşara, ‘hoca efendi, hoca efendi’ deyişini hatırlıyorum. CHP’lilerin ağzından, ‘F’ çıksa hepsi beraber ortaya çıkarlar ama en şiddetli savunan da sayın bakandı. Şimdi buradan bürokrasiye sesleniyorum; Kanuna uymayan, Anayasa suçu işlenen bu KHK’nın kanunsuz emirlerini yerine getirirseniz, Zekeriya Öz’ün yanında yer almanız son derece mümkündür. Sakın ola Zekeriya Öz’ün durumunu unutmayasınız. Mavi Marmara gemisinde 9 şehidimiz var. Gittiler, İsrail’e bir ‘Ey’ yapıldı. Sonra aradan zaman geçti el sıkışıldı. Sayın Erdoğan, dedi ki ‘Yahu giderken bana mı sordunuz.’ Bakın samimiyetle söylüyorum bürokrasideki arkadaşlara sesleniyorum, sakın ola ki kanunsuz bir iş yapmayasınız. Aynı sayın Erdoğan der ki dönüp size, ‘Bana mı sordunuz kardeşim.’ Kalırsınız suçla baş başa.”