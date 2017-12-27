Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşener KHK ’emirlerini’ uygulayanlara seslendi: Zekeriya Öz’ü unutmayasınız

Share85
WhatsApp
Flip
Pin
Pocket
+1
Shares 86

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili eleştirilerini Yozgat’ta da sürdürdü.

Yozgat’ta partisinin il teşkilat binasının açılış törenine katılan Akşener, “Şimdi buradan bürokrasiye sesleniyorum; Kanuna uymayan, Anayasa suçu işlenen bu KHK’nın kanunsuz emirlerini yerine getirirseniz, Zekeriya Öz’ün yanında yer almanız son derece mümkündür. Sakın ola Zekeriya Öz’ün durumunu unutmayasınız” dedi.

Reklam

‘Darbe girişimi ve devamı niteliğindeki terör eylemlerine müdahale eden sivillere ceza muafiyeti’ öngören son KHK ile ortaya çıkan tartışmalar hakkında da konuşan Akşener, şunları söyledi:

“KHK bizim için yok hükmündedir. Şişman bir adam vardı, bir dönem, zırhlı makam aracı tahsis edilmişti, bu ülkenin Genelkurmay Başkanı, bu şahıs tarafından hapse atılmış ve alkışlanmıştı iktidar tarafından. Ben o zamanlar Meclis yönetiyordum. Sayın Bekir Bozdağ, bu FETÖ grubuyla ilgili gözleri yaşara yaşara, ‘hoca efendi, hoca efendi’ deyişini hatırlıyorum. CHP’lilerin ağzından, ‘F’ çıksa hepsi beraber ortaya çıkarlar ama en şiddetli savunan da sayın bakandı. Şimdi buradan bürokrasiye sesleniyorum; Kanuna uymayan, Anayasa suçu işlenen bu KHK’nın kanunsuz emirlerini yerine getirirseniz, Zekeriya Öz’ün yanında yer almanız son derece mümkündür. Sakın ola Zekeriya Öz’ün durumunu unutmayasınız. Mavi Marmara gemisinde 9 şehidimiz var. Gittiler, İsrail’e bir ‘Ey’ yapıldı. Sonra aradan zaman geçti el sıkışıldı. Sayın Erdoğan, dedi ki ‘Yahu giderken bana mı sordunuz.’ Bakın samimiyetle söylüyorum bürokrasideki arkadaşlara sesleniyorum, sakın ola ki kanunsuz bir iş yapmayasınız. Aynı sayın Erdoğan der ki dönüp size, ‘Bana mı sordunuz kardeşim.’ Kalırsınız suçla baş başa.”

MHP’nin kara yılı: ‘Akşener rüzgarı’yla ayda 1000 kişi istifa ediyor

Akşener için ‘orman kanunu’ yok hükmünde: Korkmuyoruz kardeşim!

Muhalefete ‘FETÖ’nün askerleri’ diyen Bahçeli ’17-25 Erdoğan’ diye lakap takmış

Akşener ‘sivillere ceza muafiyeti’ için uyardı: Ülkeyi iç savaşa çekmek olur

Share85
WhatsApp
Flip
Pin
Pocket
+1
Shares 86

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...