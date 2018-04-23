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Akşener, ‘kesinlikle aday olacağını’ bir kez daha hatırlattı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olacağını bir kez daha tekrar etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İYİ Parti’nin yazılı açıklaması, son günlerde bazı isimlerin muhalefet partilerinin ‘çatı adayı’ olabileceği tartışmalarının ardından geldi.

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Twitter’dan yayınlanan açıklamada, Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ittifak konusunda tavrının ne olacağı yönünde bir beklenti olduğu ifade edildi.

İYİ Parti’nin seçime doğru büyük bir hileyle karşılaştığı ve seçim dışı bırakılmak istendiği belirtilen açıklamada 15 vekilini partiye veren CHP’ye bir kez daha teşekkür edildi.

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Medyada Akşener’in de yer aldığı bazı senaryoların yazıldığı belirtilen açıklamada, Akşener’in ‘her durumda’ cumhurbaşkanlığına aday olacağı aktarıldı.

Açıklamada “Bu yol nereye kadar giderse, oraya kadar gitmekte kararlıyız” dendi.

 

Öte yandan CHP’nin Akşener’i cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçip tek ortak adayla seçime girme yönünde ikna etmeye çalıştığı da öne sürülmüştü.

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