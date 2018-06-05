Akşener: Kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor, FETÖ’cüysem gel tutukla

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, AKP çevrelerinden gelen ‘FETÖ’cü’ yakıştırmalarına çıkıştı: “Tam 2,5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor. Madem ben FETÖ’cüyüm gel tutukla. Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ’cüdür.”

Akşener, Sakarya’nın Hendek ilçesinde partisinin düzenlediği iftara katıldı.

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‘Ne deseler boş çıkıyor’

İYİ Parti lideri, kendisiyle ilgili imalara tepki göstererek, şöyle konuştu: “Bunların çatladığı nokta şu, görüşme kaydı yok, fotoğraf yok, telefon yok, ahbaplık yok, dolayısıyla ne deseler boş çıkıyor, şimdi gittiğim her yerde tekrarladım, 2,5 senedir bana FETÖ’cü iması, iftirası yapılıyor. Artık benim burama geldi dedim ki, bu tür bana göre iftira iddia sahipleri bunu ispatlamak zorunda. Bunu ispatlamayan şerefsizdir, namussuzdur, alçaktır. Tam 2,5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor. Sen başbakansın, bostan korkuluğu musun ? Madem ben FETÖ’cüyüm gel tutukla. Kim kripto FETÖ’cü, kim eskinin kallavi FETÖ’cüsü, bana çemkiriyor. Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ’cüdür.”

Akşener, TİKA’yı kapatacağı iddiasını yalanlayarak şöyle dedi: “Bunlar her bir şeyi başaramıyorlar. LGS sınavlarını bugün öğreniyoruz ki rezalet. Gencecik çocukların hayalleriyle oynuyorlar. Eğitimin içine tükürdüler, Allah bütün bunları bize tekrar düzeltmeyi nasip edecek. ‘Cumhurbaşkanı Meral’ diye bağırıyorsunuz, adam kime çatacağını şaşırdı, benim üzerime kimi salacağını şaşırdı. Bir gün Süleyman Soylu bağırıyor, nöbetçi, öbür gün kurla murla işimiz olmadığını iddia eden bir ekonomi bakanımız var, ben de bunu böyle söylediğim için adamcağız bana çok kızdı her bir konuda laf kuruyor. Bazen nöbetçi Süleyman Soylu, ama en son terfi aldı, bu iki gündür başbakan iftira ve yalan konuşuyor. TİKA’yı kapatacağımızı söylüyorlar. Ben TİKA’yı kapatacağımı söylemedim ki, 4 milyar dolar para harcıyorsunuz yılda, ben ne olduğunu, ne yaptığınızı kimin cebine gittiğini araştıracağım dedim. TİKA yerinde duruyor. Çok kızdılar 4 milyar dolar nereye gitti deyince, çok kızdılar.”