Akşener kendi adaylığı için imza verdi: Ali kıran baş kesen sistem değişecek

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için imzasını verdi.

İYİ Parti lideri, bugün saat 11.00 sıralarında Üsküdar ilçe seçim kuruluna gitti. Akşener’i burada, ellerinde Türk ve parti bayrakları olan yüzlerce destekçisi karşıladı.

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Akşener, kurula girince görevli memur “Kime oy veriyorsunuz?” diye sordu. İYİ Parti liderinin gülerek “Kendime” dediği duyuldu. Akşener, imza atan 64 bin 876’ncı kişi oldu.

İYİ Parti lideri, imza attığı formu görevliye verdi, bir örneğini kendisi aldı.

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‘Ayağınızı denk alın’

Akşener, destekçilerine şu sözlerle seslendi: “Biz milletimize güvenerek yola çıktık. 100 bin imza dedik. Bu 100 bin imza için tek güvendiğimiz yer milletimizin iradesi ve bugün itibarıyla görülüyor ki bu 100 bin imza tercihimiz son derece doğru. Başka hiç bir yere güvenmeden, sadece milletimize güvenmemiz bize yeter. Allah milletimize ve hepimize hayırlı eylesin. Şimdi YSK’nın içindeyiz. O nedenle bunun dışında bir şey söylemek istemiyorum. Söyleyecek çok söz var. Allah’ın izniyle inşallah bu ülkede ali kıran baş kesen sistem sizlerin iradesiyle değişecek. Şunu söylemek zorundayım. Buradan sayın Erdoğan’a sizin adınıza, milletimiz adına bir soru sormak istiyorum, o da şu, ‘Kıbrıs’la ilgili yaptığın yanlış politikalar sonucunda Kıbrıs’ı verdin mi?’ Buna müsaade etmeyeceğiz. Ayağınızı denk alın.”