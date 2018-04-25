Akşener kararlı: 100 bin imzayla İYİ Parti’nin adayıyım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olma kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP genel merkezinde ziyaret etti.

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İYİ Parti lideri 100 bin imzayla aday olacağını açıklarken, parti yönetimi de bu kararı teyit etmişti. Kılıçdaroğlu ise erken seçim için, “Biz geniş bir ittifakı, geniş bir birlikteliği sağlamak zorundayız” demişti.

Akşener: Adayım

İki lider görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

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“Kendilerini ziyaret sebebimiz üstün demokrasi hareketlerine teşekkür etmekti” diyerek sözlerine başlayan Akşener, 100 bin imzayla İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı olacağını bir kez daha dile getirdi.

Akşener şöyle devam etti: “Bir demokrasi katliamının önüne geçildi, tekrar teşekkür ediyorum. Partimizin sloganı da ‘Türkiye ve milletimiz iyi’ olacak.”

Akşener’in bir teşekkür ziyaretinde bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi: “Bir siyasi partiye karşı kumpas kurulması bizim içimize sindireceğimiz bir olay değildi. İYİ Parti’ye değil demokrasiye katkı yaptık. Demokrasiyi savunanlar 24 Haziran’da bu ülkeye gerçek demokrasiyi getireceğiz. Demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum.”