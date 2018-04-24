Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşener-Karamollaoğlu zirvesi: Gündem ‘ittifak’, görüşmeler sürecek

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

‘İttifak gündemi’nin odağındaki Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Fotoğraf: DHA

CHP ve HÜDA-PAR’ı ziyaret eden SP lideri Karamollaoğlu, bugün de Akşener’i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelen Karamollaoğlu’nu İYİ Partililer alkışlarla karşıladı.

Reklam

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Akşener: Görüşlerinden çok istifade ettim

Karamollaoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür eden Akşener, “Son gelişmeleri değerlendirdik. Bugün İYİ Parti’nin bizlerin önüne kurulan tuzakların, hilelerin aşılmasında Sayın Temel Karamollaoğlu ve arkadaşlarının katkılarını biz yakinen biliyoruz. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum” dedi.

Reklam

“İYİ Parti olarak seçimlere giderken tuzak ve hile kovma masası organize etmeyi düşünüyoruz” diyen Akşener, “Aynı zamanda bir kadın olarak kendini çok güçlü kabul edenleri mertçe bir seçim yapmaya davet ettiğimizi ifade etmek isterim. Sayın Karamollaoğlu beyefendi ile uzunca bir Türkiye değerlendirmesi yaptık. Ben kendisinin görüşlerinden çok istifade ettim. Görüşmelerimizin süreceğini buradan sizlerle paylaşmak isterim” diye konuştu.

Karamollaoğlu: İttifaklara ihtiyacımız var

24 Haziran’da seçime giderken programların sıkıştığını ifade eden Karamollaoğlu ise İYİ Parti’nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

İYİ Parti’nin bu zor dönemi başarılı bir şekilde atlattıklarını savunan Karamollaoğlu, şöyle konuştu: “Ümit ediyorum ki ben bizim bu görüşmelerimiz devam edecek. İnşallah seçimlerde iyi bir netice alacağız. Türkiyemizin geleceği hakikaten bu seçimler de belirlenecek. Allah yardımcımız olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde aslında elbette ittifaklara ihtiyacımız var. Biz bunu bir kutuplaşma, kamplaşma olarak da görmüyoruz. İnşallah tekrar kendileri ile bu haftanın sonuna doğru bir görüşmemiz olur. Gelişmeleri bir defa daha son celsede neticelendirmeye çalışacağız.”

Karamollaoğlu, Abdullah Gül isminde ‘CHP ile partisinin anlaştığı’ yönündeki iddianın hatırlatılması üzerine, “Şu sıralarda takdir edersiniz ki bu tip detay konuları hakkında fikir beyan etmek isabetli olmaz. Bu ancak netice elde edilince kamuoyuna duyurulur. Bundan farklı bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum” yanıtını verdi.

İlk kez ‘İYİ Parti’ diyen Erdoğan’dan Gül’ün adaylığına: Garip senaryo

Saadet’ten bir yetkili: Gül’ün adaylığı konusunda CHP hemfikir

Kulis: Gül adaylık için Babacan’ın ‘başkan yardımcılığı’nı kabul etmesini bekliyor

Optimar Araştırma’nın iddiası: 50 AKP’li vekil Saadet’e geçip Gül’ü aday gösterecek

Akşener noktayı koydu: Gül için çekilmem, çatı aday olmam, 100 bin imzayla gelirim

‘Huzur İttifakı’ formülü: CHP, İYİ Parti ve Saadet’in genel seçim işbirliği masada

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

İlkokul öğrencilerinin 23 Nisan’daki kıyafetleri ‘uygunsuz’ bulundu!

  Mersin’de 23 Nisan’da gösteri yapan 3’üncü sınıf öğrencilerinin gösterisi, kıyafetleri gerekçe gösterilerek yarıda kesildi. Akdeniz ilçesindeki Kazanlı İlkokulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenciler dans gösterisi gerçekleştiriyordu. Ancak okul müdürü Zülfikar Tekin, önce kürsünün yanındaki görevlinin yanına gitti, ardından da müziği kestirdi. Dans eden öğrenciler ne olduğunu anlamadı. Veliler, öğretmenlerin çocukları sahneden çıkardığını […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...