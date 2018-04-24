Akşener-Karamollaoğlu zirvesi: Gündem ‘ittifak’, görüşmeler sürecek

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

‘İttifak gündemi’nin odağındaki Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

CHP ve HÜDA-PAR’ı ziyaret eden SP lideri Karamollaoğlu, bugün de Akşener’i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelen Karamollaoğlu’nu İYİ Partililer alkışlarla karşıladı.

Reklam

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Akşener: Görüşlerinden çok istifade ettim

Karamollaoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür eden Akşener, “Son gelişmeleri değerlendirdik. Bugün İYİ Parti’nin bizlerin önüne kurulan tuzakların, hilelerin aşılmasında Sayın Temel Karamollaoğlu ve arkadaşlarının katkılarını biz yakinen biliyoruz. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum” dedi.

Reklam

“İYİ Parti olarak seçimlere giderken tuzak ve hile kovma masası organize etmeyi düşünüyoruz” diyen Akşener, “Aynı zamanda bir kadın olarak kendini çok güçlü kabul edenleri mertçe bir seçim yapmaya davet ettiğimizi ifade etmek isterim. Sayın Karamollaoğlu beyefendi ile uzunca bir Türkiye değerlendirmesi yaptık. Ben kendisinin görüşlerinden çok istifade ettim. Görüşmelerimizin süreceğini buradan sizlerle paylaşmak isterim” diye konuştu.

Karamollaoğlu: İttifaklara ihtiyacımız var

24 Haziran’da seçime giderken programların sıkıştığını ifade eden Karamollaoğlu ise İYİ Parti’nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

İYİ Parti’nin bu zor dönemi başarılı bir şekilde atlattıklarını savunan Karamollaoğlu, şöyle konuştu: “Ümit ediyorum ki ben bizim bu görüşmelerimiz devam edecek. İnşallah seçimlerde iyi bir netice alacağız. Türkiyemizin geleceği hakikaten bu seçimler de belirlenecek. Allah yardımcımız olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde aslında elbette ittifaklara ihtiyacımız var. Biz bunu bir kutuplaşma, kamplaşma olarak da görmüyoruz. İnşallah tekrar kendileri ile bu haftanın sonuna doğru bir görüşmemiz olur. Gelişmeleri bir defa daha son celsede neticelendirmeye çalışacağız.”

Karamollaoğlu, Abdullah Gül isminde ‘CHP ile partisinin anlaştığı’ yönündeki iddianın hatırlatılması üzerine, “Şu sıralarda takdir edersiniz ki bu tip detay konuları hakkında fikir beyan etmek isabetli olmaz. Bu ancak netice elde edilince kamuoyuna duyurulur. Bundan farklı bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum” yanıtını verdi.