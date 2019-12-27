Akşener, Kanal İstanbul’a itiraz dilekçesi verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul Projesi’ne itiraz dilekçesini İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki İstanbul İl Çevre Müdürlüğü’ne teslim etti.

Fotoğraf: DHA

Kanal İstanbul Projesi hakkında 39 ilçede toplanan dilekçeleri partililerle teslim eden Akşener, çıkışta şunları söyledi: “İstanbullular haksızlığa, kendisine sorulmamasına bir itiraz koyuyor ortaya. Kanal İstanbul’u Sayın Erdoğan ve arkadaşları İstanbullunun görüşüne açabilse, tartışma zeminin koyabilse İstanbullu, bilim insanları fikrini söyler ve inanıyorum ki bundan vazgeçerler. Sekiz senenin ardından birden bu konu niye çıktı.”

Reklam

Akşener, İstanbulluların 23 Haziran’daki seçimde olduğu dirençli bir şekilde itiraz ettiklerini belirterek, “Bu demokrasinin göstergesidir. Demokrasiyi bilmeyenlere İstanbullu demokrasiyi öğretiyor. Ben de İstanbul’da yaşayan bir vatandaş olarak, bireysel olarak dilekçemi verdim” dedi.

‘Erdoğan jest yapacaktı; umarım yapar’

Dün açıklanan asgari ücreti düşük bulduğunu da dile getiren Akşener şunları söyledi: “Yoksulluk sınırı 6 bin 400 lira civarında. Asgari ücrete verilmesi gereken normalde bu. ‘Vergiden muaf olmak üzere 2 bin 650 liralık bir asgari ücreti belirlenmeli’ dedik. Sayın Erdoğan, bende bir jest yapacağım demişti, umarım bu jesti yapar.”