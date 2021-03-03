Akşener: İYİ Parti fezlekelerin önünü arkasını iyice okur, gereği neyse yapar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İYİ Parti, milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere, gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur” dedi.

Fotoğraf: İYİ Parti

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Akşener’in gündeminde dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezleke vardı.

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İktidarın ve ortağının İYİ Parti’nin fezlekelere ne diyeceğine taktığını söyleyen Akşener şunları söyledi: “Eylemsizliğiyle meşhur küçük ortak, çıkmış kürsüye, her zamanki gibi ancak bağırıyor. Biliyorsunuz, argümanı yetmeyen durmadan bağırır. Türkçesi yetmeyen de durmadan söver. Bunlar da aynen öyle. Akıllarınca bu bağırmalarla, bu çağırmalarla bizi zora sokacaklar. Oysa bizim bu konuyla ilgili tavrımız o kadar net ki. (…)

‘Terörün yanında, yöresinde olmaz’

İYİ Parti, terörün yanında, yöresinde olmaz. Mesela İYİ Parti, teröristle masa kurmaz, pazarlık yapmaz. Mesela İYİ Parti, teröristin kafasından konfeti temizlemez. Mesela İYİ Parti, seçim kazanmak için, terörist mektubuna, katil röportajına bel bağlamaz. Mesela İYİ Parti, sandıkta başkasına oy verdi diye, milletine bela okumaz.

‘Bakar, gereğini yapar’

Mesela İYİ Parti, milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere, gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İYİ Parti, o fezlekelerin önünde biri varsa, ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. Özetle İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar. (…) Elbette, vatandaşı iki yumruk arasında sıkıştıran bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette, milletimizin hür iradesine saygı duyacağız.Elbette, siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız.”

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‘Tatavayı bırak’

İYİ Parti lideri, ismini anmadan ‘Twitter fenomeni’ diye nitelediği MHP’ye de mesajı vardı: “Twitter fenomeni küçük ortak, tatava yapmayı bıraksın, ‘Yapacağım, her an yapabilirim, birazdan yapıyorum’ diye ağzına sakız ettiği, malum kapatma başvurusunu, ne zaman yapacakmış, onu söylesin. HDP eş genel başkanının, Sayın Erdoğan’la, nasıl kol kola yürüdüklerini anlattığı, Netflix belgeseli kıvamındaki açıklamalara cevap versin. Kürsülerde fırtınalar estirip icraata gelince, aradığımız kişiye ulaşılamayan küçük ortak, boş konuşmayı bıraksın.”

‘Kayınpederden masallar devam ediyor’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketin sorunlarına kafa yorması gerekirken ‘millete hala masal anlattığını’ savunan Akşener, “Damat gitti, kayınpederden masallar tam gaz devam ediyor. Hafta başındaki kabine toplantısının ardından çıktı ve dedi ki; ‘Kamu harcamalarında israfa tahammülümüz yok.’ Yanlış duymadınız. Bunu söyleyen, daha dün, milyarlarca lirayı heba etmeyi, ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diye savunan, aynı Sayın Erdoğan…

Siz hiç, ‘İsrafa tahammülümüz yok’ diyen, ama, 12 uçakla gezen birini duydunuz mu? Siz hiç, ‘İsrafa tahammülümüz yok’ diyen, ama, kendine saray koleksiyonu yaptıran birini, ultra lüks araç filosuna, her gün yenilerini katan birini gördünüz mü? Alın size en yakın örnek; 17 milyar lira zarar etmiş Türk Hava Yolları’na, 347 adet lüks otomobil kiralamak için, iki gün sonra ihale yapılacak.“

‘İnsan haklarını keşfeden’ Erdoğan’a tebrik

Salgında mağdur olan müzik emekçilerinin sesini duyurmak için Müzik-Sen Genel Başkanı İpek Koçyiğit’i konuşma yapması için kürsüye davet eden Akşener, Erdoğan’ı, ‘insan hakları kavramını keşfettiği için’ tebrik etti.

Akşener şöyle konuştu: “Kendisi, anayasamızda ve mevzuatımızda hali hazırda var olan, ancak uygulamaya bir türlü yanaşmadığı, hatta tam tersine, yıllardır hunharca çiğnediği sayısız ilkeden bazılarını, sırf dünyaya şirin görünmek adına keşfetmiş oldu. Sayın Erdoğan için büyük, bizler için ise atılmamış olan bu adımdan ötürü, kendisini yürekten kutluyorum. Eğer biraz daha gayret edip, iyi bir cumhurbaşkanı olursa, bir gün elbet cumhuriyeti, demokrasiyi ve güçler ayrılığını da keşfedebileceğine inanıyorum. Kim bilir, belki o gün kendisi çıkıp, ‘İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem’ bile diyebilir. Neden olmasın?”