Akşener ‘ittifak kapısı’nı kapattı: AKP’nin yerine gelmek istiyoruz, yedekliği kim ister

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in, ‘AKP’yle ittifak’ iddiasıyla ilgili “Biz MHP’nin yerine değil, AK Parti’nin yerine gelmeyi hedefliyoruz. Yedek olmayı kim ister” dediği öne sürüldü.

İngilizce yayın yapan Sigma Turkey adlı haber sitesi, Ankara’daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildiğini, Akşener’in de bu teklifi kabul ettiğini öne sürmüştü. İYİ Parti ve AKP bu iddiayı yalanlamıştı.

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İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise MHP ile sorun yaşarsa AKP’ye Meclis’te yasa çıkarma noktasında destek olup olmayacakları yolundaki soru üzerine, “Eğer ki milletimizin hayrına bir yasaysa biz elimizi taşın altına koymaktan geri durmayız” demişti.

‘Sosyolojik gerçek çalıştı’

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, başkanlık divanında Akşener, seçim sürecini ve ‘millet ittifakı’nı değerlendirdi.

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Üç saat süren toplantıda ittifakın ‘söylem yanlışlığı’nın öne çıktığı öğrenildi. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ittifak partileri ‘rejim değişikliğinin oylandığını’ yeterince anlatamadı.

İttifakın bilhassa hükümet kanadından ‘sol cephe’ olarak işaret edilmesi nedeniyle, “Sosyolojik gerçek çalıştı. Yüzde 65 sağ-yüzde 35 sol seçmen dengesi kendini yeniden gösterdi” değerlendirmesi yapıldı.

Habere göre Akşener de ‘AKP’yle ittifak’ iddiasıyla ilgili, “Biz MHP’nin yerine değil, AK Parti’nin yerine gelmeyi hedefliyoruz. Yedek olmayı kim ister” dedi.